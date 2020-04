Studium in Corona-Zeiten: Universität Regensburg baut Online-Lehre kraftvoll aus

Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg, erläuterte: „Alle unsere Fakultäten haben sich mit sehr viel Innovationskraft und großer Kreativität den außergewöhnlichen Herausforderungen der Corona-Situation gestellt und für unsere Studierenden in kürzester Zeit das bestmögliche digitale Lehrprogramm erarbeitet. Ich danke den Lehrenden der Universität Regensburg für ihr enormes Engagement und für ihre hohe Einsatzbereitschaft in dieser für uns alle schwierigen und belastenden Zeit.“

Mit einem Unterstützungsfonds in Höhe von 200.000 Euro stellt die Hochschulleitung Mittel bereit, um etwa in Personal und technische Ausstattung kurzfristig investieren und so die digitale Lehre in allen Studiengängen weiter ausbauen zu können. Zudem gibt es an der Hochschule umfassende Beratungs- und Unterstützungsangebote: Ein eigens aufgestelltes Support-Team, bestehend aus Expertinnen und Experten für digitale Lehre aus dem Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik (ZHW) und dem Rechenzentrum (RZ) ist für alle Lehrenden kompetenter Ansprechpartner bei sämtlichen Fragen rund um die Umsetzung digitaler Lehrformate.

Pressemitteilungen Uni Regensburg / Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst