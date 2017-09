Straubing: Wollte ein verurteilter Mörder seinen Mitgefangenen töten?

Straubing: Zwei Tatverdächtige nach Tankstellenüberfällen festgenommen Wie bereits berichtet wurden am Samstag, 09.09.17, um 21:35 Uhr eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Bogen und noch in der gleichen Nacht am Sonntag, 10.09.17, gegen 01:25 Uhr …