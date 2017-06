Nachdem ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Freitag an einer Keuzung einen Motorradfahrer übersah, stürzte dieser. Der Pkw-Fahrer beging daraufhin Fahrerflucht.



Ein 69-jähriger Mann fuhr am Freitag, 02.06.2017, gegen 17.40 Uhr, mit seinem Motorrad in der Schlesischen Straße in Straubing. Ein/e unbekannte/r Pkw Fahrer kreuzte die Straße ohne auf den Motorradfahrer zu achten. Dieser kam deswegen zu Sturz. Der Pkw Fahrer fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Bei dem Auto handelte es sich um eine schwarze Mercedes A-Klasse.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei unter der 09421/868-0 in Verbindung zu setzen.

PM/EK