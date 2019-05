Straubing: Unbekannte Täter verletzen 24-Jährigen am Kopf

Von mehreren Personen zusammengeschlagen und schwer verletzt

Am Samstag, 11.05.2019, gegen 12.00 Uhr, wurde bei der Polizei Straubing Anzeige gegen Unbekannt erstattet. In der Nacht von Freitag auf Samstag (11.05.2019) gegen 03.00 Uhr kam es am Ludwigsplatz auf Höhe des Stadtturms zu einer Körperverletzung. Eine Gruppe bisher unbekannter Personen pöbelte einen 24-Jährigen sowie seine zwei Begleiter an und schlug auf sie ein. Der 24-Jährige erlitt dadurch Verletzungen im Kopfbereich. Der Verletzte wurde von seinen Begleitern nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht, er wird stationär behandelt.

Eine Personenbeschreibung der Täter liegt nicht vor, auch die genaue Anzahl der Angreifer ist nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Straubing ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 09421/868-0 mit der Polizeiinspektion Straubing in Verbindung setzen.

Pressemitteilung PI Straubing