Bislang Unbekannte sind vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21./22.02.) in ein Juweliergeschäft in der Straubinger Rosengasse eingebrochen. Der oder die Täter gelangten im Hinterhof des Anwesens auf ein Dach und von dort über eine aufgehebelte Dachluke in die Geschäftsräume. Aus den Räumen wurde Schmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

pm/LS