Straubing: Streit um Abstandsregelung eskaliert – Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung

Am Donnerstag sind im Bereich Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen einige Personen angezeigt worden, die gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen haben. In Straubing ist am Donnerstagabend ein Streit um die Abstandsregelung eskaliert.

Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie

Im Rahmen der Überwachung der Notfallverordnung anlässlich der Corona-Pandemie hatte die Polizei in Straubing am Donnerstag, den 09.04.2020, wiederum eine Vielzahl an Einsätzen abzuleisten. Neben eigenen Feststellungen und Kontrollen der Polizeibeamten ging bei der PI Straubing auch wieder eine Vielzahl von Mitteilungen von besorgten Bürgern ein, die um Überprüfungen und Ahndungen von Verstößen insbesondere wegen der geltenden Ausgangsbeschränkungen ohne triftigen Grund baten.

Insgesamt wurden im Laufe des Donnerstags 34 Personen angezeigt, da sie gegen die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen verstießen. Die Mehrheit der beanstandeten Personen wurden beim bewussten Verweilen an öffentlichen Wegen und Plätzen angetroffen. Es kam aber auch zu Einsätzen bei Privathaushalten, in denen sich zum Teil mehrere haushaltsfremde Personen aufhielten.

Die erstellten Ordnungswidrigkeitenanzeigen werden der jeweils zuständigen Verwaltungsbehörde vorgelegt, die betreffenden Personen müssen mit teils empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Straubing; Streit um Abstandsregelung eskaliert – Körperverletzung

Am Donnerstag, 09.04.2020 gegen 18.40 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Schlesischen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Kundinnen. Da einer 50-jährigen Frau der im Kassenbereich gehaltene Abstand einer anderen Kundin nicht ausreichend erschien, sprach sie diese darauf an.

Hier mischte sich auch die 17-jährige Tochter der Kundin ein, welche die 50-Jährige im Verlauf des Streites schubste, so dass diese umfiel und sich leicht verletzte. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Polizeimeldung PI Straubing