Straubing: Schlägereien vor Lokal – Zeugen gesucht

Die Polizei in Straubing berichtet von mehreren Schlägereien in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Beamten suchen Zeugen, die im Bereich Am Platzl etwas beobachtet haben.

Der Polizeibericht

Am 18.07.2020, gegen 02:45 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Straubing zu einem Einsatz Am Platzl in Straubing gerufen. Vor einem Lokal waren mehrere Personen in eine Auseinandersetzung verwickelt. In Folge dieses Streites wurden zwei Männer und eine Frau von zumindest zwei, aktuell noch nicht namentlich bekannten, Personen geschlagen. Alle drei geschädigten Personen mussten ihre Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Kurz nach diesem Streit entwickelte sich eine weitere Schlägerei. Hier wurde einem junger Mann mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen Zwei weitere Männer erlitten Schläge ins Gesicht. Auch diese Verletzungen mussten medizinisch versorgt werden.

Durch die Polizeiinspektion Straubing wurden zwei Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Der genaue Sachverhalt ist noch recht unklar. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch bei er Polizei unter 09421/868-0 zu melden.

Pressemitteilung/MF