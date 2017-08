Straubing: Schlägerei am Stetthaimerplatz – Täter flüchtet

+++Update: Mittlerweile erging en Hafbefehl gegen einen 16-jährigen tatverdächtigen Afghanen Er wurde am 30.08.2017 in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kripo Straubing in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Straubing dauern an. +++

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist bereits am Samstag, 22.07.2017, gegen Mitternacht ein 55-jähriger Mann in der Parkanlage am Stetthaimerplatz zunächst von zwei jungen Männern angesprochen und anschließend grundlos zusammengeschlagen worden. Kurze Zeit später kamen etwa zehn weitere Personen hinzu und schlugen ebenfalls auf den 55-Jährigen ein. Dem Mann wurden, nachdem er sich zwei Tage nach dem Überfall in ärztliche Behandlung begeben hat, schwere Kopfverletzungen attestiert. Von den Tätern liegt bislang keine Beschreibung vor.

Die Kripo Straubing hat die Ermittlungen zu dem Überfall übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat am Samstag, 22.07.2017, gegen Mitternacht im Bereich der Grünanlage am Stetthaimerplatz, im Bereich des Standesamtes, den Überfall auf den 55-jährigen Mann beobachtet ? Der Mann hat zum Tatzeitpunkt des Überfalls sein Fahrrad auf Höhe des Standesamtes geschoben.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Straubing, Tel. 09421/868-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

pm/MB