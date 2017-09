Straubing: Rollerfahrer flüchtete vor Kontrolle – Polizei sucht Hinweise

Am Montag (25.09.17) wurde von einem Spaziergänger am alten LaGa-Gelände in Straubing eine Handgranate aufgefunden. Nach Begutachtung durch eine Sondergruppe des …

Straubing: Spaziergänger fand Granate ohne explosive Ladung Am Montag (25.09.17) wurde von einem Spaziergänger am alten LaGa-Gelände in Straubing eine Handgranate aufgefunden. Nach Begutachtung durch eine Sondergruppe des …

Straubing: 79-Jährige nach Sturz am Bahnhof verletzt – Ersthelfer gesucht Nach einem Sturz beim Überqueren des Behelfsübergangs am Bahnhof Straubing hat sich eine 79-jährige Fußgängerin am Freitag schwere Verletzungen zugezogen. Jetzt richtet die …

