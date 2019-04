Straubing: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag (05.04.2019), gegen 12.10 Uhr, fuhr eine 75-Jährige mit ihrem Fahrrad von der Landshuter Straße kommend in der Rennbahnstraße Richtung Rennbahn. Zeitgleich war der Fahrer eines Busses in der gleichen Richtung unterwegs und bog an der Kreuzung Rennbahnstraße / Gabelsberger Straße nach rechts, stadteinwärts, ab. Beim Abbiegevorgang wurde die Radfahrerin von dem Bus erfasst. Die Frau kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Klinikum. Die zuständige Staatsanwältin ordnete die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an. Derzeit läuft der Verkehr in diesem Bereich. Während der Arbeit des Gutachters kann es zu Verkehrslenkungen kommen.

Polizeimeldung