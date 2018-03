Straubing: Radfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Bereits am Donnerstag (15.03.) gegen 12:55 Uhr hat sich in der Grünanlage der Gabelsbergerstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei kreuzenden Radfahrern ereignet. Dabei stürzte eine 12-jährige Straubingerin so unglücklich, dass sie noch am gleichen Tag im Klinikum Straubing am Sprunggelenk operiert werden musste. Der Unfallgegner hielt nach dem Zusammenstoß nicht an und fuhr einfach weiter.

Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre,

sehr kurze Haare,

bekleidet mit einem grünen Kapuzenpullover

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls sich bei der Polizei Straubing unter 09421/868-0 zu melden.

