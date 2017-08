Am 02.08.2017, gegen 12:30 Uhr, ging ein psychisch kranker Mann in Straubing mit einem Messer auf eine Polizeistreife los. Die Beamten konnten ihn unter Einsatz von Pfefferspray überwältigen. Der Mann wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Ein 18-jähriger Mann randalierte im Haus seiner Großeltern. Aufgrund seiner großen Aggressivität verständigten sie deshalb die Polizei. Die Polizisten trafen den Mann alleine im Garten an. Auf wiederholte Ansprache antwortete er nicht und wirkte teilnahmslos. Seine Arme hatte er hinter dem Rücken verschränkt. Trotz mehrfacher Aufforderung zeigte er seine Hände nicht vor.

Als eine weitere Streifenbesatzung am Einsatzort angekommen war, ging er plötzlich mit einem Brotzeitmesser in der Hand auf die Beamten los. Nach Einsatz von Pfefferspray konnte er schließlich trotz Gegenwehr überwältigt und gefesselt werden. Eine Polizeibeamtin wurde hierbei durch einen Tritt leicht am Rücken verletzt.

Der junge Mann wurde anschließend in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Die Ursache für seinen psychischen Ausnahmezustand dürfte nach ersten Erkenntnissen das eigenmächtige Absetzen seiner Medikamente gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung hat die Kripo Straubing in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing, übernommen.

PM/MF