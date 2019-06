Straubing: Palme in Disco angezündet

Täter gesucht! Tatwaffe: Wahrscheinlich ein Feuerzeug, Opfer: Eine Palme auf der Tanzfläche…

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.06.2019) entzündete ein bislang unbekannter Täter auf der Tanzfläche einer Diskothek in Straubing eine Palme, die dort im VIP-Bereich abgestellt war. Der Brand konnte durch Mitarbeiter sofort gelöscht werden. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Personen oder das Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 350 Euro. Es wird wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt. Mögliche Zeugen der Tat sollen sich mit der Polizeiinspektion Straubing, 09421/868-0, in Verbindung setzen.