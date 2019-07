Straubing: Geparkte Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Gestern wurden in Straubing und Aiterhofen geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen.

Hier die Pressemitteilung der PI Straubing

Vor der Gemeinde in Aiterhofen wurde am Samstag, den 06.07.2019, gegen 10:30 Uhr ein geparkter Pkw am Heck hinten links beschädigt. Es entstand hierbei ein Sachschaden in der Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 09421/868-0 um Zeugenhinweise. (011006819)

Am Samstag, den 06.07.2019, im Tatzeitraum von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde das Heck eines Pkw auf dem REAL – Parkplatz in der Ittlinger Straße eingedrückt. Es entstand ein massiver Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 09421/868-0 um Zeugenhinweise. (011004019)