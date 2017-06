Das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet von einem Brand, der am Wochenende in Straubing für hohen Sachschaden gesorgt hat. Am Samstag brach das Feuer in der Dr.-Heiß-Straße aus, gegen 22:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Nach ca. einer Stunde war das Feuer gelöscht, der Schaden beträgt circa 100.000 Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

Der Einsatzbericht der Polizei:

Nach bisherigen Erkenntnissen ist in einem Anbau zwischen einer Doppelhaushälfte und einem Carport ein Feuer ausgebrochen.

Beim Brand entstand eine sehr starke Rauchentwicklung. Daher mussten die Anwohner über Rundfunk gewarnt und gebeten werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Gefahrendurchsage konnte nach Beendigung der Löscharbeiten um 23.20 Uhr widerrufen werden.

Durch den Brand wurde die Doppelhaushälfte des Brandleiders und die Fassaden und Dächer von zwei Nachbarhäusern beschädigt.

Der entstandene Brandschaden liegt ersten Schätzungen zufolge über 100.000 €.

Ein Personenschaden ist glücklicherweise nicht zu beklagen.

Die Sachbearbeitung wurde vor Ort vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht festgestellt.

Diesbezüglich werden am Montag, 19.06.2017 die Ermittlungen fortgeführt.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

PM/MF