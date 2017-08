Straubing: Diebstahl auf Baustelle

In der Zeit vom 24.08.17, 16:00 Uhr, bis 25.08.2017, 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kupferkabel von einer Baustelle in der Uferstraße in Straubing.

Dabei zwickten sie eine Metallkette auf, welche das Einfahrtstor zu einem Lagerplatz sicherte. Der Lagerplatz grenzte wiederum an die Baustelle bis zu welcher die Täter mit einem Fahrzeug (vermutlich Kleintransporter oder ähnliches) vorfuhren. Dort stand ein Schaltkasten, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Das Schloss wurde ebenfalls durchgezwickt. Die angeklemmten Kabel wurden dann durchgeschnitten und aus dem Schaltkasten gezogen. Hierbei wurde das Kupferkabel in Stücke geschnitten, verladen und mitgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing erbeten: Tel. 09421/868-0.

PM / NS