Straubing: Babykänguru Arinya ist tot

Aber so wie es der Natur entspricht, gehen Leben und Tod Hand in Hand: So kann der Tiergarten auch jetzt im Spätherbst noch Nachwuchs verzeichnen. Bei den Alpakas hat am 25.10.17 die hellbraune Stute Paulinchen ein Hengstfohlen geboren, das aufgrund seines weißen Fells den Namen „Shaun“ verliehen bekam. Schon im zarten Alter von einer Woche tobt er mit seinen Halbgeschwistern „Tatio“ und „Elena“ durch die Anlage.

Auch bei den Hochlandrindern geht es derzeit hoch her: Nachdem die Hochlandkuh „Hera“ Mitte Oktober ein Kalb namens „Hekate“ zur Welt gebracht hat, hat auch Kuh „Isabel“ am 07.11.17 ein Stierkalb geboren, das von den Tierpflegern auf den Namen „Richard“ getauft wurde. Gemäß der Abstammung der Hochlandrinder aus Großbritannien achten die Tierpfleger stets darauf, dass alle ihre Namen den Werken Shakespeares entnommen werden. So heißt der Zuchtstier und Vater der beiden Kälber auch „Othello“ und die alte, 22-jährige Kuh „Desdemona“.

MF/Tiergarten Straubing