Stiftung KreBeKi: Bürgerpreis für Mitmachchat Moritz

Aus der Pressemitteilung des Bayerischen Landtags

Die Preisträger des diesjährigen Bürgerpreises unter dem Motto „Neue Netze, neue Nachbarn – gemeinsam digital sozial“ stehen fest: Sieben herausragende Projekte, unter denen das Preisgeld von 50.000 Euro aufgeteilt wird, wählte der unabhängige Beirat aus. Alle Preisträger setzen sich in besonderer Weise ehrenamtlich dafür ein, Menschen miteinander zu vernetzen – auch digital – und in der Nachbarschaft oder einer Community zusammenzubringen.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner betonte: „Die Auswahl war nicht einfach, denn wir haben glücklicherweise viele sehr gute Bewerbungen gehabt. Es ist toll zu sehen, wie die Bürgerinnen und Bürger in Bayern mit großem ehrenamtlichen Einsatz die Menschen untereinander verbinden – gerade auch mithilfe digitaler Angebote – und so dafür sorgen, dass der Zusammenhalt auch in schwierigen Zeiten stärker wird. Gerade in den vergangenen Wochen war es aufgrund der Corona Pandemie ja umso wichtiger, durch eine digitale Vernetzung auch von daheim aus für andere da zu sein. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich!“

1. Preis (2x je 10.000 Euro):

– Aelius Förderwerk e.V. (Nürnberg/Mittelfranken)

Die Initiative fördert Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten

Haushalten und unterstützt sie auf ihrem Bildungsweg durch Workshops und ein Online

Lern- und Nachhilfeprogramm. Studierende bieten hier ehrenamtlich Hilfe bei Fragen und

Problemen bei bestimmten Themen an. Zudem gibt es Beratung und Hilfe bei Bewerbungen

oder Studienplatzfinanzierung sowie ein mehrjähriges Mentoring Programm.

– Mitmachchat Moritz (Regensburg/Oberpfalz)



Zweimal in der Woche laden seit Beginn der Corona-Maßnahmen eine Radiomoderatorin

und ein Musiker Stationen in Kinderkliniken und Behinderteneinrichtungen zu einem

Videochat ein, bei dem gesungen oder gespielt wird. Damit ermöglicht die Initiative es

Kindern und Jugendlichen, die aufgrund einer ansteckenden Krankheit oder eines

schwachen Immunsystems niemand besuchen darf oder weil sie Risikopatienten sind, per

Handy, Tablet oder Computer Kontakt zu Angehörigen und Freunden aufzunehmen und

gemeinsam mit ihnen etwas erleben. Ehrenamtliche bereiten die Beiträge für den Videochat

vor, wie Bewegungslieder, Improvisationen, Filme oder kreative Projekte und betreuen die

Umsetzung.

2. Preis (2x je 7.500 Euro):

– Gemeinsam analog und digital vernetzt (Haßfurt/ Unterfranken)

Ehrenamtliche des Mehrgenerationenhauses Haßfurt nehmen seit Beginn der Maßnahmen

gegen die Ausbreitung des Coronavirus durch Telefonate, Videoschalten oder Chats Kontakt

zu SeniorInnen und zu Familien auf, unterhalten sich und erfragen, ob die Menschen

Unterstützung beispielsweise bei Einkäufen benötigen und organisieren diese

Bürgerdienste. Mit persönlichen Briefbotschaften werden aufmunternde Worte, Rezepte,

Rätsel oder andere Beschäftigungsideen verschickt.

– Wir füreinander – die Nachbarschaftshilfe (Schrobenhausen/ Oberbayern)

Seit zehn Jahren ist die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“ bereits aktiv,

nun ergänzt sie ihr Engagement durch eine Internetplattform, mit deren die Hilfe koordiniert

und zwischen Angebot und Nachfrage vermittelt wird. Bürgerinnen und Bürger helfen sich

hier gegenseitig unkompliziert in schwierigen Alltagssituationen. Zudem werden Lese- und

Lernpatenprojekte mit den Grundschulen organisiert und Vortragsabende gestaltet.

3. Preis (3x je 5.000 Euro):

– Fürth Wiki (Fürth/Unterfranken)

Die Initiative hat ein umfassendes Stadtlexikon für die Stadt Fürth aufgebaut. Dabei

verfassen die Ehrenamtlichen nicht nur die Artikel, sondern organisieren Treffen mit

Zeitzeugen, führen Interviews und organisieren Schülerprojekte. Auch die StadtWiki-Tage in

Fürth organisierte die Gruppe, ebenso einen FürthWiki-Tag im Stadtmuseum.

– Vorlesen daheim (München/Oberbayern)

Da die 300 Ehrenamtlichen der Lesefüchse e.V. aufgrund der Schulschließungen und

Kontaktbeschränkungen nicht mehr in Schulen und Bibliotheken vorlesen konnten, startete

der Verein ein Projekt zum digitalen Vorlesen. Die VorleserInnen nahmen Videos zuhause

auf, die auf die Homepage des Vereins hochgeladen wurden. So konnte jede Geschichte zu

jeder Zeit abgerufen werden. Allein bis Anfang April wurden die Videos mehr als 5000 Mal

aufgerufen.

– eigenleben.Club (München/Oberbayern)

Eigentlich hätte das „Café eigenleben“ als Treffpunkt der Generationen in der Maxvorstadt

eröffnen sollen – doch aufgrund der Corona-Maßnahmen zogen die Initiatoren mit der Idee

ins Internet um und gründeten einen virtuellen Treffpunkt zum Austausch der Generationen

in geschützter Umgebung. Ältere Menschen lernen dadurch, wie die Kommunikation über

die neuen Medien funktioniert – durch Workshops, Generationen-Tandems oder

Anleitungen, allesamt per Livestream oder Videokonferenz.

Auf Grund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie wird der Preis lediglich in

kleinem Rahmen am 29. Oktober im Maximilianeum überreicht.

Pressemitteilung / MF