Steinberg am See: Erlebnisholzkugel mit ADAC Tourismuspreis Bayern 2020 ausgezeichnet

Die Steinberger Erlebnisholzkugel hat den ADAC Tourismuspreis Bayern 2020 als bestes Freizeitprojekt erhalten.

Unter den 32 Bewerbern konnte sich auf Anhieb die inMotion PARK Seenland GmbH mit ihrem einzigartigen Erlebnisholzkugel-Projekt den ersten Platz im Wettbewerb aller Tourismus- und Freizeitprojekte Bayerns sichern. Im Rahmen einer Feierstunde übereichten heute der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Hubert Aiwanger gemeinsam mit mit dem ADAC Tourismusvorstand Karlheinz Jungbeck, der Geschäftsführerin Bayern Tourismus Marketing GmbH Barbara Radomski und dem Landesgeschäftsführer DEHOGA Bayern e.V. Dr. Thomas Geppert den Siegerpreis und gratulierten den beiden Geschäftsführern der inMotion PARK Seenland GmbH Tom Zeller und Kim Kappenberger zu ihrem innovativen und erfolgreichen Freizeitprojekt im Oberpfälzer Seenland.

Mit jährlich mehr als 150 000 Besuchern aus allen Regionen Bayerns war es für eine neutral besetzte Jury aus Wissenschaft und Praxis der attraktivste Freizeit- und Tourismusmagnet des vergangenen Jahres. „Für uns als Ideengeber und Betreiber ist der Siegerpreis wie ein Ritterschlag. Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die zeigt, dass kreative Ideen für neue Freizeitprojekte zur Belebung des Tourismus abseits der Ballungsräume ankommen und gerne besucht werden“, betonen die beiden Geschäftsführer.

Auszeichnung bedeutet Ansporn und Verpflichtung

Für das gesamte Team der inMotion PARK Seenland GmbH bedeutet diese hohe Auszeichnung Ansporn und Verpflichtung zugleich, den Freizeit- und Erlebniswert für Besucher aller Altersgruppen weiter zu erhöhen. „Wir sind davon überzeugt, dass das nachhaltige Konzept der Erlebnisholzkugel in Steinberg am See mit dazu beiträgt, das touristische Potential der Oberpfalz weiter zu erhöhen. Auch werden wir als Gewinner des bayerischen Tourismuspreises 2020 alle Marketingmöglichkeiten nutzen, auf unser Leuchturmprojekt als Ausflugsziel noch stärker hinzuweisen“, so Zeller und Kappenberger bei der Preisübergabe.

Nach rund 15 Monaten Bauzeit und etwa zwei Jahren Planungszeit, einem Investitionsvolumen von insgesamt 5,5 Millionen Euro, ist die Erlebnisholzkugel offiziell seit 1. April 2019 geöffnet. Erstmalig wurde diese Form moderner und barrierearmer Holzarchitektur gewählt, um allen Generationen Erlebnis, Bewegung und Natur zu vermitteln. Auch im Hinblick auf statische Komplexität der Holzkonstruktion ist dieses Projekt ein Meilenstein in der Geschichte des Holzbaus. Auf einer Länge von knapp 700 Metern gehen die Besucher wie auf einer Holzspirale bis auf eine Höhe von 40 Meter. Oben auf der Aussichtsplattform können sie einen herrlichen Rundumblick auf die Seen-Kulturlandschaft der mittleren Oberpfalz genießen. Unterwegs sorgen mehr als 25 Erlebnisstationen, 2 Hängebrücken und die Riesenrutsche für ein ganz besonderes Bewegungserlebnis.

Pressemitteilung inMotionPARK Seenland GmbH