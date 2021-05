Steinberg am See: Erlebnisholzkugel ab 21. Mai wieder geöffnet

Nach über sechs Monaten Auszeit öffnet am Freitag die Erlebnisholzugel in Steinberg am See wieder. Um 10 Uhr ist das gesamte Freizeitareal für alle Bewegungs-, Natur-, Kletter- und Outdoorbegeisterte geöffnet

Die Erlebnisholzkugel, die Seeterrasse mit den Außenbereichen der Kugelwirtschaft sowie der neue Klettertrail und die erweiterte Kugelbahn sind ab Freitag wieder für alle zugänglich. „Wir haben die halbjährige Zwangspause gut genutzt und konnten ein paar Erweiterungen und Verbesserungen umsetzen sowie einige Bereiche noch großzügiger gestalten, damit große und kleine Besucher einen unvergesslichen Tag bei uns genießen können“, so Kim Kappenberger, einer der beiden Geschäftsführer der inMotion PARK Seenland GmbH.

Neu: Anspruchsvoller Klettertrail für groß und klein

Die Erlebnisholzkugel steht für 30 Erlebnis- und Bewegungsstationen, zwei Hängebrücken, der Panoramaplattform auf 40 Meter Höhe mit Bestaussicht auf das Oberpfälzer Seenland und der 80 Meter langen Riesen-Rutsche der Erlebnisholzkugel, die vor genau drei Wochen Kulisse des spektakulären Weltrekords im Dauerrutschen war. Als neues Highlight auf dem Areal gibt es jetzt auch einen spannenden Klettertrail kennenzulernen und zu absolvieren. Er ist als Niedrigseilparcours angelegt und hat es in sich: über 30 Kletter- und Balancierabschnitte, bei denen Besucher jeden Alters ihre Motorik stärken und ihr Klettergeschick in bis zu drei Metern Höhe auf die Probe stellen können. Das bewegungspädagogische Konzept dieses neuen Trails erlaubt es, ohne Kletterhilfe oder Seil an seine Grenzen zu gehen. Balancierstämme und ein liebevolles Konstrukt aus Naturmaterialien machen den Klettertrail zum Hingucker direkt am Seeweg.

Kugelbesucher bekommen einen vergünstigten Eintritt von 2 € pro Person. Für alle anderen, die nur wegen dem Klettertrail kommen, kostet das Klettererlebnis 3 € pro Person. Der Klettertrail darf ab 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen benutzt werden.

© der Filmograph Harald Hünn

Ausbau der Kugelbahn

Neben dem neuen Klettertrail wurde auch die seit 2020 bestehende Kugelbahn um weitere abwechslungsreiche Stationen erweitert. Vor allem die jüngeren Gäste können sich jetzt noch mehr spannende Wettrennen liefern und die physikalischen Gesetze der Gravitation selbst kennenlernen. Und: die zum Spiel notwendigen Holzkugeln dürfen als Souvenir mit nach Hause genommen werden.

Ausbau der Seeterrasse und Beach-Area

Der Biergarten direkt am See wurde noch großzügiger gestaltet und um zahlreiche Sitzplätze erweitert. Neben einer gemütlichen Beach-Area mit Liegestühlen ist nun auch der Seezugang des Steinberger Sees direkt von der Seeterrasse der Kugelwirtschaft aus zugänglich. Und an sonnigen Wochenenden und Feiertagen werden in der neuen Outdoor-Hütte tolle „Drink and Food Specials“ angeboten.

Einfache Regelungen vor Ort

Jeder Besucher kann sich direkt vor Ort über die LUCA App registrieren oder ein vorgefertigtes Kontaktformular ausfüllen. Die Besucher müssen sich nicht vorab registrieren, können aber – wenn sie sich einen Platz auf der Seeterrasse sichern wollen – dies ab sofort auch online machen. Einen Impf- oder negativen Testnachweis gibt es auch nur für Besucher der Gastronomie, die mit mehr als einem Haushalt am Tisch sitzen wollen. Ansonsten gelten die allgemeingültigen Regeln wie zum Beispiel die FFP2-Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Auch die 80m Riesenrutsche ist geöffnet.

Bereits im letzten Jahr wurde das Hygiene- und Sicherheitskonzept im gesamten Bereich der Erlebnisholzkugel und der Kugelwirtschaft von den Besuchern akzeptiert und auch vielfach gelobt.

„Wir sind stolz, dass wir bis jetzt mit unserer Hygienestrategie für Besucher und Mitarbeiter sehr erfolgreich waren. In diesem Jahr wollen wir es den Besuchern mit unserem neuen Kassenportal und Ticketsystem noch leichter machen, sich vor Ort zu registrieren oder auch bereits vorher Online-Tickets und Sitzplätze zu buchen“, betont Tom Zeller, Geschäftsführer der inMotion PARK Seenland GmbH.

Weitere Infos unter: www.dieholzkugel.de

imMotion PARK Seenland GmbH/MB