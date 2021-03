Staubing: Urteil zum Hochwasserschutz gefallen

Kelheimer Landkreis: LBV zum Hochwasserschutz in Staubing

„Es könnt alles so einfach sein – ist es aber nicht“, diese Liedzeile passt auch auf die aktuelle Situation in Staubing. Der Kelheimer Stadtteil wird oft vom Hochwasser überschwemmt. Ein Damm wäre Hilfe für die Anwohner, aber andere sehen in diesem großen Schaden.