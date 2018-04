Start in die Motorradsaison: Mehrere hundert Bikerinnen und Biker sensibilisiert

Ein mit 242 Stundenkilometern auf einer Bundesstraße in der Oberpfalz geblitzter Motorradraser wird voraussichtlich straffrei bleiben. Ein Sprecher der Regensburger …

Ein mit 242 Stundenkilometern auf einer Bundesstraße in der Oberpfalz geblitzter Motorradraser wird voraussichtlich straffrei bleiben. Ein Sprecher der Regensburger …

242 Km/h auf der Bundesstraße: Fahrer kommt wohl straffrei davon Ein mit 242 Stundenkilometern auf einer Bundesstraße in der Oberpfalz geblitzter Motorradraser wird voraussichtlich straffrei bleiben. Ein Sprecher der Regensburger …

242 Km/h auf der Bundesstraße: Fahrer kommt wohl straffrei davon Ein mit 242 Stundenkilometern auf einer Bundesstraße in der Oberpfalz geblitzter Motorradraser wird voraussichtlich straffrei bleiben. Ein Sprecher der Regensburger …

242 Km/h auf der Bundesstraße: Fahrer kommt wohl straffrei davon Ein mit 242 Stundenkilometern auf einer Bundesstraße in der Oberpfalz geblitzter Motorradraser wird voraussichtlich straffrei bleiben. Ein Sprecher der Regensburger …