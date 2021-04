Start des Corona-Testzentrums in Bad Gögging

Heute (12.04.) startete das Corona-Testzentrum in Bad Gögging im Landkreis Kelheim, das ab sofort werktags nach Terminvereinbarung in Anspruch genommen werden kann.

In Bad Gögging ist seit heute (12.04) das Corona-Testzentrum in Betrieb zu dessen Eröffnung auch der Erster Bürgermeister Thomas Memmel, Landrat Martin Neumeyer sowie Prof. Dr. Michael Reng anwesend waren. Die neue Außenstelle des Testzentrums des Landkreises Kelheim befindet sich beim Parkhaus in der Heiligenstädter Straße und ist werktags von 10 bis 15 Uhr sowie zusätzlich Dienstags 18 bis 21 Uhr geöffnet. Der Betrieb am Dienstagabend wird vom BRK Neustadt a.d.Donau übernommen. Die Terminvereinbarung für Corona-Tests im Bad Gögginger Testzentrum ist online unter www.corona-keh.de möglich.

PM Neustadt an der Donau/JM