Städtebauförderung: 1 Million Euro für die Regensburger Altstadt

Der Freistaat Bayern investiert in den „Städtebaulichen Denkmalschutz“. Mit 24 von insgesamt 37 Millionen Euro unterstützt der Freistaat gemeinsam mit dem Bund dieses Jahr Projekte in insgesamt 69 bayerischen Kommunen. Dank Förderung können allein in der Oberpfalz neun Kommunen ihre historischen Altstädte und Ortskerne erhalten und modernisieren. Regensburg erhält 1 Million Euro für die Altstadt.

„Baukultur ist Identität. Baukultur ist das, was unsere Stadt- und Ortskerne ausmacht. Gerade in Zeiten des stetigen Wandels müssen wir umso mehr unsere historischen bayerischen Städte und Ortschaften bewahren und gleichzeitig lebendig gestalten“, so Bauminister Dr. Hans Reichhart.

Neben der Förderung kommunaler Maßnahmen können auch private Bauherren von den Kommunen unterstützt werden. Reichhart: „Wer sein Denkmal pflegt und historisches Erbe für die nachkommenden Generationen erhält, schafft etwas für das Gemeinwesen. Dabei unterstützen wir die Städte und Gemeinden.“

Dank Städtebauförderung führt die Stadt Nabburg die gestalterische Aufwertung des Umfeldes der Spitalkirche fort. So können Anwohner und Besucher den Veranstaltungsort in Zukunft barrierefrei erleben. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg saniert mit den Geldern ihre Stadtmauer und den Zwingergraben. Die Freifläche im Zwingergraben wird durch die Neugestaltung ein attraktiver und vielfältig nutzbarer öffentlicher Raum. Die von den Altstadtbewohnern fußläufig erreichbaren Grünräume sind ein eindeutiges Plus für die Wohnqualität.

Die Stadt Regensburg erhält von diesen Fördermitteiln 1 Million Euro.

„Regensburg hat eine wunderschöne historische Altstadt, die in weiten Teilen unbeschädigt die Zeiten überdauert hat.“, betont Franz Rieger (CSU).

„Darüber können wir uns sehr glücklich schätzen. Aber die Instandhaltung und behutsame Anpassung an moderne Erfordernisse kostet natürlich auch viel Geld. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Bund und der Freistaat uns hierbei kräftig unterstützen!“ so der Abgeordnete.

Bayernweit stehen 2019 rund 24 Millionen Euro Fördermittel aus diesem Bund-Länder-Programm ‚Städtebaulicher Denkmalschutz‘ zur Verfügung. Zusammen mit den Investitionen der Gemeinden ergibt sich ein Gesamtvolumen von mehr als 37 Millionen Euro. Damit stehen in diesem Jahr rund 3,5 Millionen Euro mehr zur Verfügung als noch im letzten Jahr. Dies zeigt auch das hohe Interesse der Kommunen an den Zielsetzungen des Förderprogramms – nämlich die Erneuerung der Stadt- und Ortszentren unter Wahrung des historischen Erbes.

Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat: „Der Bund ist und bleibt ein verlässlicher Partner an der Seite der Länder und Kommunen: Auch 2019 stellen wir knapp eine Milliarde Euro an Bundesfinanzhilfen für die städtebauliche Förderung zur Verfügung. Darüber hinaus fokussieren wir 2019 unsere Unterstützung stärker auf den Erhalt und die Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen sowie die Nutzung innerörtlicher Brachflächen für den Wohnungsbau. Damit leisten wir einen Beitrag zur Innenentwicklung und zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Gleichzeitig setzen wir so ein Ergebnis des Wohnungsgipfels um. Die Schaffung von neuem Wohnraum muss immer auch mit einer attraktiven Umfeldgestaltung und guten Infrastrukturen einhergehen.“

Der Bund unterstützt die Länder und Kommunen auch in diesem Jahr mit Bundesfinanzhilfen der Städtebauförderung in Höhe von 790 Millionen Euro. Die Städtebauförderprogramme Soziale Stadt, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Stadtumbau, Städtebaulicher Denkmalschutz, Kleinere Städte und Gemeinden und Zukunft Stadtgrün werden auf dem bisherigen Niveau fortgesetzt. Hinzu kommt der Investitionspakt Soziale Integration im Quartier mit 200 Millionen Euro Programmmitteln des Bundes, mit dem die Kommunen den wichtigen Ausbau und die Sanierung ihrer sozialen Infrastruktur vorantreiben können. Die Bundesmittel sind Teil der Förderung, die die Kommunen vom Land erhalten.

Eine Übersicht über die Programmkommunen und alles zum ‚Städtebaulichen Denkmalschutz‘ finden Sie unter: www.stmb.bayern.de/buw/staedtebaufoerderung/foerderprogramme/index.php.

Fördermaßnahmen im Bund-Länder-Städtebauförderprogramm ʹStädtebaulicher Denkmalschutzʹ in der Oberpfalz

Amberg, Altstadt, 330.000 Euro

Berching, Altstadt, 1.380.000 Euro

Burglengenfeld, Altstadt, 300.000 Euro

Dietfurt a.d. Altmühl, Altstadt, 240.000 Euro

Nabburg, Altstadt, 240.000 Euro

Neustadt am Kulm, Altstadt, 80.000 Euro

Pfreimd, Altstadt, 600.000 Euro

Regensburg, Altstadt, 1.000.000 Euro

Sulzbach-Rosenberg, Altstadt Sulzbach, 420.000 Euro

Pressemitteilung Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr / Franz Rieger