Stadtwerke Kelheim: Weihnachtsspende von 2.500 Euro

Die Weihnachtsspende der Stadtwerke Kelheim in Höhe von 2.500€ geht in diesem Jahr zu gleichen Teilen an den Hospizverein im Landkreis Kelheim e.V. sowie an den ATSV 1871 Kelheim e.V. zu Gunsten der Jugendarbeit in den Abteilungen Ringen und Turnen.

„Ich danke Ihnen mit Nachdruck für Ihr Engagement und das, was Sie für Kelheim und unser gesellschaftliches Miteinander leisten. Als Stadtwerke unterstützen wir Ihre Arbeit sehr gerne, denn uns treibt der Leitspruch an: ‚Aus Kelheim, für Kelheim – und das 365 Tage im Jahr‘“, so SWK-Geschäftsführerin Sabine Melbig bei der Scheckübergabe.

Mit ihrer Weihnachtsspende unterstützen die Stadtwerke Kelheim traditionell soziale und sportliche Vereine und Initiativen aus Kelheim.

© SWK/Theurich

Pressemitteilung Stadtwerke Kelheim