Stadtmarketing Regensburg unterstützt Lokalhelden

„Support your Locals“ lautet das Motto während der Corona-Krise. Mit dem erneuten harten „Lockdown“ vor Weihnachten müssen sich viele Branchen, vor allem auch die Gastronomiebetriebe und Einzelhändler, einschränken und für die kommenden Wochen neu sortieren. Das Stadtmarketing Regensburg will die Einzelhändler unterstützen und ruft dazu auf, regional zu bestellen.

Auf die Pizza vom Lieblingsitaliener oder auf die neusten Modetrends muss aber trotz Corona niemand verzichten. Die Regensburger Einzelhändler und Gastronomen zeigen sich auch während des erneuten harten Lockdowns erfinderisch und haben wieder Abhol- und Lieferservices eingerichtet. Die Besonderheit bei diesen Lockdown ist, dass man außer Lebensmittel und Speisen keine Waren persönlich abholen darf. Somit ist auch „Click and Collect“ nicht erlaubt: Das heißt online bestellte Artikel dürfen nicht selbst im Geschäft abgeholt werden. Die Lieferung von Waren ist aber weiterhin gestattet. Damit Kunden und Gäste den Überblick behalten, bündelt das Stadtmarketing Regensburg alle Angebote und Maßnahmen auf der Seite www.einkaufen-regensburg.de.

Kleine Geschäfte, Restaurants und Cafés haben es in der Corona-Krise besonders schwer. Umso wichtiger ist es nun, dass Regensburger ihre Lieblingsläden auch weiterhin unterstützen. Mit dieser Aktion will das Stadtmarketing dazu aufrufen, regional zu bestellen.

Auch der Kauf von Gutscheinen ist nun sinnvoll. Um Mieten und Personal zu decken, sind die Inhaber auch in dieser Zeit auf Einnahmen angewiesen. Wer sich also jetzt schon auf den nächsten Restaurantbesuch freut oder noch nach einem Weihnachtsgeschenk für die Liebsten sucht, kauft am besten direkt einen Gutschein.

Gastronomen und Einzelhändler, die ebenfalls einen Lieferservice anbieten und noch nicht gelistet sind, können sich direkt an das Team des Stadtmarketings wenden unter info@stadtmarketing-regensburg.de.

Die Plattform www.einkaufen-regensburg.de wurde 2015 vom Stadtmarketing ins Leben gerufen. Seitdem gibt es auf der Internetseite regelmäßig Infos rund um Einzelhandel, neue Trends, Gastronomie, Veranstaltungen und Parkmöglichkeiten in der Stadt.

Shopping- und Foodfans finden hier eine Übersicht mit allen Regensburger Einzelhändlern und Gastronomen und ihren Öffnungszeiten.

Alle Infos: www.einkaufen-regensburg.de

