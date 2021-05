Stadt und Landkreis Regensburg: Zusätzliche PCR-Testmöglichkeiten vor dem schriftlichen Abitur

Abiturient/-innen, bei denen der Antigenschnelltest am Tag vor den schriftlichen Abiturprüfungen ein positives Testergebnis zeigt, können an den Testzentren von Stadt und Landkreis Regensburg einen PCR-Test machen. Das Ergebnis gibt es voraussichtlich noch am selben Tag. Testtage sind der 11.05., 17.05. und 20.05.

Damit die Tests noch am selben Tag ausgewertet werden können, müssen sich die Schülerinnen und Schüler bis spätestens 10 Uhr bei den Testzentren sein. Der Wohnort der Testpersonen spielt bei der Wahl des Testzentrums keine Rolle.

Die Gymnasien werden gebeten, die Testpersonen per E-Mail anzumelden:

Es reichen Name, Adresse und Geburtsdatum der/des Schülers/-in. E-Mail-Adresse und Handynummer der Testpersonen werden vor Ort abgefragt.

Wann werden die Testergebnisse mitgeteilt?

Die Proben der Abiturient/-innen werden im Labor priorisiert analysiert, sodass den Schüler/-innen die Ergebnisse aller Voraussicht nach noch am selben Tag vorliegen.

Die schriftlichen Abiturprüfungen an Bayerns Gymnasien findet statt: am 12. Mai 2021 im Fach Deutsch, am 18. Mai im Fach Mathematik und am 21. Mai in einem weiteren Fach, z. B. einer Fremdsprache oder einem gesellschafts- oder naturwissenschaftlichen Fach.

Informationen rund um das Corona-Virus (im Landkreis Regensburg) lesen Sie auf https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus/

PM Landkreis Regensburg/MB