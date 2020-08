Stadt und Landkreis Regensburg: REWAG erhöht Trinkwasserpreise zum 1. September 2020

Die REWAG erhöht zum 1. September 2020 ihre Trinkwasserpreise für das Stadtgebiet Regensburg, die Lappersdorfer Ortsteile Kareth und Rehtal, Donaustauf – ohne die Ortsteile Sulzbach a.d. Donau, Dachsberg und Hammermühle –, Zeitlarn, den Ort Barbing und das Gewerbegebiet Unterheising. Die Preise für das Gemeindegebiet Tegernheim bleiben unverändert.

Die Pressemitteilung der REWAG:

Die verbrauchsunabhängigen Kosten, wie Investitionen in Versorgungsicherheit, Verrechnung und Messtechnik, sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Deshalb muss der Trinkwasserpreis um 3,8 Prozent angepasst werden. Dadurch ergeben sich für einen durchschnittlichen Haushalt mit zwei Personen und einem Wasserverbrauch von 80 Kubikmetern pro Jahr monatliche Mehrkosten von rund 0,58 Euro, also 6,97 Euro im Jahr. Trotz dieser Erhöhung sind die Trinkwasserpreise in Regensburg die zweitgünstigsten im Vergleich mit den zehn größten Städten Bayerns, sie liegen also auf sehr niedrigem Niveau.

Um eine sichere und zuverlässige Trinkwasserversorgung zu gewährleisten, auch in Spitzenzeiten wie langen Hitzeperioden, ist ein erheblicher technischer Aufwand erforderlich. Das beginnt bei der Wassergewinnung, geht über die Aufbereitung bis zum Transport, der über Leitungen direkt zum Verbraucher führt. Der REWAG-Vorstandsvorsitzende Dr. Torsten Briegel weist im Zuge der Preisanpassung auf die großen Investitionen hin, die für den Erhalt der hohen Trinkwasserqualität in Regensburg auch weiterhin notwendig sind: „Mit der Preisanpassung geht es uns vor allem darum, die herausragende Qualität unseres Trinkwassers langfristig sicherzustellen. Durch die Sanierung von Trinkwasserspeichern, Maßnahmen zum Hochwasserschutz, aber auch die verstärkte Erneuerung unseres Leitungsnetzes, sorgen wir dafür, dass die Versorgung mit Trinkwasser der REWAG zukunfts- und leistungsfähig bleibt.“ Eine große Herausforderung in der nahen Zukunft ist dabei der Hochwasserschutz in den Wasserschutzgebieten und Wassergewinnungsanlagen der REWAG. Alleine hierfür sind Investitionen in Höhe von etwa sieben Millionen Euro geplant.

Das REWAG Trinkwasser

Die REWAG versorgt rund 185.000 Menschen mit gut elf Millionen Kubikmetern ‎Trinkwasser pro Jahr. Die REWAG-Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr ‎darum, dass Trinkwasser frisch, sauber und ständig zur Verfügung steht. 1.700 ‎Kontrollen jährlich im REWAG-eigenen Labor und in Fremdlabors garantieren ‎ein stets gesundes und hygienisch einwandfreies Produkt. ‎Das REWAG-Trinkwasser ist hartes Wasser. Konkret hat es einen Wert von 17 ‎Grad deutscher Härte (17°dH) und fällt damit knapp in den Härtebereich „hart“. ‎Für den Menschen ist das gut. Denn die Bestandteile von Kalk im Wasser – ‎Calcium, 92 Milligramm pro Liter (mg/l) und Magnesium 18 mg/l – sind für den ‎Konsumenten lebenswichtige Mineralstoffe. Sie dienen zum Beispiel dem ‎Aufbau von Knochen und Zähnen und sind für den Energiestoffwechsel ‎unerlässlich. Mehr Infos zum Trinkwasser und viele Tipps zum Wassersparen ‎gibt es auf rewag.de.‎

REWAG

Die REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG ist ein regionaler ‎Energie- und Trinkwasserversorger, der Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser an mehr als ‎‎200.000 Privathaushalte und Geschäftskunden liefert. Gegründet wurde die REWAG 1976 und ‎sorgt mit aktuell rund 400 Mitarbeitern für eine komfortable und zuverlässige Energie- und ‎Trinkwasserversorgung in der Region. Auch Gewerbe- und Geschäftskunden bietet sie ‎maßgeschneiderte Energiekonzepte. Vom reinen Energielieferanten hat sich die REWAG zum ‎dezentralen Energieproduzenten entwickelt. Sie setzt auf ‎umweltschonende Energieprojekte wie den Bau von effizienten Energieerzeugungs- und ‎Wärmeanlagen, besonders mit der effektiven Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Darüber hinaus ‎betreibt sie Photovoltaik- und Biogasanlagen und mehrere Windkraftanlagen. Als regionales ‎Unternehmen übernimmt die REWAG Verantwortung in Regensburg und der Region. Deshalb ‎unterstützt sie Vereine, Projekte, Veranstaltungen und Aktionen im kulturellen, sportlichen und ‎sozialen Bereich. ‎