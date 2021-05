Stadt und Landkreis Regensburg: Digitale Bürgerbeteiligung „miteinander mehr erreichen“

Stadt und Landkreis Regensburg wollen zusammen die Region voranbringen. Unter dem Motto „miteinander mehr erreichen“ startete am 7. Mai 2021 die digitale Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger aus der Region Regensburg. Es geht hierbei um ein regionales Entwicklungskonzept, welches viele Lebensbereiche der dort lebenden Personen betreffen wird. Jetzt sind Sie gefragt: Teilen Sie Ihre Einschätzungen und Ideen. Die Teilnahme ist noch bis 24. Mai möglich.

Die Region Regensburg ist durch stetigen Wandel und Veränderung geprägt. Enge Verflechtungen von Stadt und Umland ergeben vielfältige Potenziale, die es zu nutzen gilt. Andererseits bestehen auch Herausforderungen, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bewältigt werden müssen. Anhaltendes Wachstum, zunehmende Pendler- und Verkehrsströme, eine sich zuspitzende Flächenknappheit einerseits und verträgliche Siedlungsentwicklung andererseits sind hierfür exemplarisch.

Um auch weiterhin zukunftsfähig zu bleiben und Chancen optimal zu nutzen, arbeiten Stadt und Landkreis aktuell gemeinsam an einem Entwicklungskonzept für die Region. Denn viele dieser Herausforderungen lassen sich nur in Kooperation von Stadt und Umland meistern. Als Teil dieses Verflechtungsbereichs sind neben den Landkreisgemeinden weitere Kommunen, mit denen intensive Verflechtungen bestehen, eingebunden, wie zum Beispiel Bad Abbach oder Teublitz.

„Zwar gibt es ganz klare Grenzen, die die Stadt und das Umland auf der Karte voneinander trennen. Doch Regensburg kann mit dem Umland als gemeinsame Region heute und zukünftig ein enormes Potenzial entfalten“, so Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.

Gemeinsame Zielvorstellungen, aber auch konkrete, passgenaue Maßnahmen in verschiedensten Handlungsfeldern sollen als „Leitplanken“ für die Entwicklung der nächsten 20 Jahre dienen. Das Entwicklungskonzept wird damit Rahmen und Wegweiser für weitere themenspezifische Konzepte zur Gestaltung der Zukunft sein, stets im Kontext der Eigenständigkeit und Planungshoheit der einzelnen Kommunen.

„Die Meinung der Bürgerinnen und Bürger ist wichtig, denn sie sind es, die die Gegebenheiten vor Ort am besten kennen und uns daher in diesem Prozess unterstützen können und sollen“, so Landrätin Tanja Schweiger.