SSV Jahn: Versteigerung der Münze des ersten „Tor des Monats“

Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg

Am 28. März 1971 erzielte Jahn Spieler Gerhard Faltermeier im Spiel gegen den VfR Mannheim das erste „Tor des Monats“ im Rahmen der Wahl bei der ARD-Sportschau. Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Treffers hat sich der SSV Jahn zusammen mit der ARD-Sportschau eine besondere Aktion einfallen lassen: So kann ab dem heutigen Mittwoch (24.03.) die prestigeträchtige Münze vom damaligen Tor auf der Jahn Auktionsplattform im Onlineshop des SSV Jahn ersteigert werden. Die Original-Medaille geht als Dauerleihgabe ins Deutsche Fußballmuseum in Dortmund, wo sie und damit ein gutes Stück Jahn Geschichte dauerhaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Der Meistbietende bekommt für die Dauer der Leihe eine Replik und kann sich somit ein Stück Jahn Historie sichern. Der komplette Auktionserlös wird zudem an zwei soziale Einrichtungen gespendet.

Die Goldmünze des „Tor des Monats“ im März 1971 befindet sich im Besitz der Familie Faltermeier. Die Person, die zum Ende der Versteigerung (04.04.) das Höchstgebot auf der Jahn

Auktionsplattform abgegeben hat, erhält eine mustergültige Replik für die Dauer der Leihe der einzigartigen Münze. Das Originalstück wandert nach Absprache mit den Angehörigen des

bereits verstorbenen Gerd Faltermeier ins Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund. Hier könnt Ihr Euch bei der ARD-Sportschau das Tor von Gerd Faltermeier noch einmal anschauen. Sein Treffer zum 2:0 am 28.03.1971 im Spiel gegen den VfR Mannheim wurde von den Zuschauern der Sportschau zum ersten Tor des Monats überhaupt gekürt.

Der Erlös der Auktion wird zu 100% an zwei soziale Einrichtungen gespendet. Die eine Hälfte der finalen Summe gehen an das Projekt „Von wegen Down“. Die Selbsthilfegruppe, die sich vor allem für die Akzeptanz von Kindern mit Trisomie 21 einsetzt, konnte einst eigens die traditionsreiche Abstimmung für sich entscheiden. Michael Freudlsperger, der selbst am

Down-Syndrom leidet und dessen Eltern Mitglieder der Vereinigung sind, schoss im März 2015 das „Tor des Monats“ bei der ARD-Sportschau. Die andere Hälfte des Auktionserlöses

wird dem Team Bananenflanke e.V. zu Gute kommen. Das innovative Fußballprojekt ist bereits seit mehreren Jahren Kooperationspartner der Jahn Sozialinitiative „Brücken für Regensburg“. Die „Bananenflankenliga“ ermöglicht unter dem Motto „Fußball kennt keine Grenzen“ Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, unter professionellen Bedingungen ihrem liebsten Hobby Fußball nachzugehen.

Alle Informationen findet Ihr auch unter http://www.ssv-jahn.de/auktion-faltermeier.