SSV Jahn verliert unglücklich bei Holstein Kiel

Der SSV Jahn Regensburg hat am Nachmittag unglücklich mit 2:3 bei Holstein Kiel verloren. Die Rot-Weißen müssen somit nach zweimaliger Führung weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen.

Die Regensburger kamen sehr gut in die Partie. In der 16. Minute gab es nach Videobeweis Handelfmeter für den Jahn – Andreas Albers verwandelte mit Glück, Kiels Torhüter war noch am Ball. Nur vier Zeigerumdrehungen später erzielte Finn Bartels aus heiterem Himmel den Ausgleichstreffer zum 1:1. Bis zur Halbzeit spielte sich ansonsten viel im Mittelfeld ab.

Das sollte auch so weitergehen – bis zur 75. Minute: Nach einem Freistoß von Jann George reagierte der eingewechselte Albion Vrenezi am schnellsten und brachte seine Farben erneut in Führung. Der Klassenerhalt war jetzt ganz nah. Doch wieder brauchten die Störche nur vier Minuten um den Ausgleich herzustellen: Nach einem Eckball köpfte Lee auf Lorenz und der besorgte das 2:2. In der 83. Minute kam es ganz bitter für die Regensburger: Alexander Meyer kam nach einer Flanke von der linken Seite aus seinem Kasten, verschätzte sich, und Mühling musste nur noch einschieben.

Die Mannschaft zeigte eine Reaktion nach der bitteren 1:5-Pleite vom Sonntag in Bochum, war auch über weite Strecken ebenbürtig, doch am Ende konnten die wichtigen drei Punkte für den sicheren Klassenerhalt nicht eingefahren werden. Am Sonntag muss der SSV Jahn auswärts beim SV Sandhausen antreten.