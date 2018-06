SSV Jahn: Testspiele gegen Wehen-Wiesbaden, Zwickau und Unterhaching

Am kommenden Montag steigt die Jahnelf ins Mannschaftstraining ein. Bis zum Saisonauftakt Anfang August bestreitet das Team von Chef-Trainer Achim Beierlorzer nach aktuellem Stand acht Testspiele – sieben davon sicher in der Region.

Um 11 Uhr starten die Jahn Profis am Montagmorgen endgültig in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. In den vergangenen Wochen haben die Spieler auf sie zugeschnittene Trainingspläne absolviert und auch die individuelle Leistungsdiagnostik (inklusive dem obligatorischen Laktat-test) liegt bereits hinter der Mannschaft, wenn Achim Beierlorzer am Kaulbachweg zum ersten Mannschaftstraining der Saison 2018/19 bittet. Abgesehen von den beiden Langzeitverletzten Oli Hein und Sebastian Nachreiner werden dann alle Profis auf dem Platz stehen. Hinzu kommen die beiden U21-Spieler Marco Pfab und Jakob Zitzelsberger, die die Vorbereitung mit den Jahn Profis absolvieren.

Bereits am kommenden Freitag (29.6.) wartet dann das erste Testspiel. Der SSV Jahn tritt dabei anlässlich von dessen 125-jährigem Jubiläum beim TB/ASV Regenstauf an (Anstoß 18 Uhr). Auch alle weiteren Vorbereitungsspiele werden in der Region ausgetragen. Gleich mehrere finden dabei bei Partnern der Jahn Fußballschule (1. FC Rieden, FSV Steinsberg und TSV Natternberg) statt. Für ein besonderes Highlight sorgt die Firmengruppe Rädlinger, die ihrem Heimatverein ASV Cham (gleichzeitig Partner der Jahnschmiede) am 7. Juli ein Testspiel gegen die Jahnelf ermöglicht (Anstoß 13 Uhr). Rund um die Partie organisiert der Jahn Premium Partner gemeinsam mit dem SSV Jahn und dem ASV Cham ein umfangreiches Rahmenprogramm. Der Spielort und Gegner für die Generalprobe am Wochenende vor dem ersten Liga-Spiel sind noch offen. Eine gesammelte Übersicht zu den Testspielen der Sommervorbereitung findet Sie nachfolgend:

Datum Gegner Uhrzeit Ort Freitag, 29.6. TB/ASV Regenstauf 18 Uhr Regenstauf Samstag, 30.6. FC Gottfrieding 17 Uhr Gottfrieding Freitag, 6.7. FC Schweinfurt 05 18 Uhr Rieden Samstag, 7.7. ASV Cham 13 Uhr Cham Samstag, 14.7. SV Wehen Wiesbaden 14 Uhr Abensberg Freitag, 20.7. FSV Zwickau 17 Uhr Steinsberg Samstag, 21.7. SpVgg Unterhaching 14 Uhr Natternberg

Auch in diesem Jahr absolviert der SSV Jahn sein Trainingslager beim Klassik Partner The Monarch Hotel Bad Gögging. Dort nutzt die Mannschaft vom 9. – 15. Juli die exzellenten Bedingungen vor Ort.

Die 2. Bundesliga startet am Wochenende vom 3.-5. August in die neue Saison. Die Deutsche Fuß-ball Liga veröffentlicht den Spielplan am 29. Juni.