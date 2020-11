SSV Jahn: Sparkasse Regensburg bleibt Hauptsponsor der Jahnschmiede

Die Sparkasse Regensburg bleibt dem SSV Jahn als Klassik Partner auch in der laufenden Saison 2020/21 erhalten und unterstützt die Jugendarbeit im Jahn Nachwuchsleistungszentrum Jahnschmiede als Hauptsponsor nachhaltig.

Die Zusammenarbeit mit der Sparkasse Regensburg als Klassik Partner des SSV Jahn wird mindestens bis zum 30.06.2021 fortgesetzt. Das Unternehmen verlängert damit seine Tätigkeit als Hauptsponsor der Jahnschmiede. „Es freut uns sehr, dass die Partnerschaft mit der Sparkasse Regensburg erneut verlängert werden konnte. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll und beiderseitig nutzbringend zusammen. Dass ein so bedeutsames Unternehmen sich auch in dieser schwierigen Zeit zum Jahn bekennt, ist ein starkes Zeichen. Den SSV Jahn und die Sparkasse Regensburg eint dabei die Überzeugung, dass eine werteorientierte Nachwuchsförderung für Regensburg und die Region Ostbayern eine bedeutsame Rolle spielt“, äußerte sich Dr. Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn, zur Verlängerung des Hauptsponsorings. Christian Martin, Leiter der Jahnschmiede, betonte die Bedeutung der Partnerschaft für die Jahnschmiede: „Es ist unser Ziel, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Jahnschmiede stetig zu verbessern. Die beständige und langjährige Partnerschaft mit der Sparkasse Regensburg leistet dabei einen großen Beitrag zu dieser Weiterentwicklung. Unser Weg der vergangenen Jahre ist eng mit der Sparkasse Regensburg als Hauptsponsor der Jahnschmiede verknüpft.“

„Junge Fußballtalente aus Ostbayern werden in der Jahnschmiede hervorragend gefördert und sukzessive an den Profisport herangeführt. Dass sowohl der Nachwuchs als auch die Profis in der Region beste Bedingungen haben, dazu tragen wir als langjähriger Partner sehr gerne bei. Wir von der Sparkasse Regensburg sind sehr stolz, dass der SSV Jahn auch in der laufenden Saison 2020/21 unser Logo auf den Trikots trägt“, sagte Dr. Markus Witt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Regensburg, über die Weiterführung der Zusammenarbeit. Im Zuge der Kooperationsverlängerung sichert sich die Sparkasse Regensburg erneut exklusive Logopräsenzen auf den Trikots sämtlicher Mannschaften der Jahnschmiede (U11 bis U19). Außerdem ist das Unternehmen weiterhin auf verschiedenen Werbeflächen am Trainingsgelände am Kaulbachweg und auf der Bande vor der Hans Jakob Tribüne im Jahnstadion Regensburg vertreten. Auch die Jahnfans dürfen sich freuen, denn die beliebte Wahl „Jahn Spieler des Monats“, die die Sparkasse monatlich über ihre Facebook-Seite durchführt, wird fortgesetzt. „Die Jahnschmiede ist ein wichtiger Bestandteil der Jugendförderung in der gesamten Region Ostbayern. Die Förderung des Sports in der Region ist uns ein großes Anliegen – gerade in diesen besonderen und herausfordernden Zeiten wollen wir den langjährigen gemeinsamen Weg gerne weitergehen,“ erklärte zudem Dr. Markus Witt die gegenseitige Wertschätzung in der Kooperation.

Bereits seit 2014 unterstützt die Sparkasse Regensburg den SSV Jahn als Hauptsponsor der Jahnschmiede. Im Sommer 2016 wurde die Jahnschmiede als Leistungszentrum von DFB und DFL anerkannt. Über diesen Meilenstein hatte der Jahn damals in der Zentrale der Sparkasse Regensburg genauso informiert wie drei Jahre später, als das Jahn Nachwuchsleistungszentrum 2019 den Zertifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen konnte und mit einem Stern prämiert wurde.

Hier die Stimmen zur Verlängerung