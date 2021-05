SSV Jahn: Sondertrikot für „Jahn sein“-Dauerkarteninhaber

Beim letzten Heimspiel in der Saison 2020/21 gegen den FC St. Pauli läuft die Jahnelf am kommenden Sonntag (23.05.) in einem Sondertrikotauf. Als Besonderheit der Spielkleidung sind die Namen alle Inhaber der „Jahn sein“–Dauerkarte der laufenden Spielzeit aufgedruckt. Um die Dankbarkeit für die Solidarität zu unterstreichen, erhält zudem jeder Inhaber dieser Dauerkarte kostenlos ein solches Sondertrikot zugeschickt.

Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg

„Jahn sein“ –so lautete das Jahresmotto, das Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn, beim Neujahrsempfang 2020 ausgerufen hatte. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, welch große Herausforderungendas Jahr die folgenden Monate bis zum heutigen Tag mit der Corona–Pandemie tatsächlich bereithalten würde. Wie so viele Bereiche stand auch der Profifußball einige Zeit komplett still. Anschließend durfte zwar wieder gespielt werden, allerdings ohne Zuschauer in den Stadien.

Es galt und gilt, in schweren und herausfordernden Zeiten besonders eng zusammenzustehen und zusammenzuhalten. Sinnbildlich dafür steht auch das Jahn Jahresmotto für 2021 „Zusammen Haltung zeigen“. Genau das haben die Jahnfans in den vergangenen Monaten außergewöhnlich demonstriert. Vor der Saison konnten die Käufer einer Dauerkarte zwischen zwei Optionen wählen. Mit der „Jahn sein“–Dauerkarte verzichteten sie bereits im Voraus auf eine etwaige Rückerstattung des anteiligen Ticketpreises, wenn zu den Heimspielen keine Zuschauer zugelassen werden und gaben dem SSV Jahn damit Planungssicherheit. 1.211 Jahnfans haben diese Option gewählt und konnten mit ihrer Dauerkarte zumindest zu den ersten beiden Heimspielen der Saison gegen den 1. FC Nürnberg und den Karlsruher SC ins Jahnstadion Regensburg kommen.

Diese Dauerkarten–Variante beinhaltete zudem einen besonderen Bonus: Die Mannschaft von Chef–Trainer Mersad Selimbegovic läuft einmal in einem Sondertrikot auf, auf das alle Namen der Inhaber einer „Jahn sein“–Dauerkarte gedruckt werden. Das wird nun am letzten Spieltag der Saison im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (23.05.) der Fall sein. „Wir sind unheimlich dankbar für die tolle Unterstützung unserer Fans in dieser schwierigen Zeit. Deshalb freuen wir uns als Mannschaft besonders, dass wir die Namen der Inhabereiner ‚Jahn sein‘–Dauerkarte im letzten Saisonspiel auf unserem Trikot tragen werden“, sagt Kapitän Benedikt Gimber und fügt hinzu: „Dass wir in den beiden Heimspielen, als zumindest knapp 3.000 Zuschauer im Stadion waren, vier Punkte geholt haben, ist sicher kein Zufall und zeigt den Wert, den die Fans für uns haben. Wir wissen, dass uns die Fans aber auch aus der Ferne immer die Daumen gedrückt haben. Nun können sie im letzten Saisonspiel quasi gemeinsam mit uns auf dem Platz stehen und wir werden noch einmal alles raushauen, was in uns steckt.“

Um die Dankbarkeit für die Solidarität zu unterstreichen, hat sich der SSV Jahn noch eine weitere Besonderheit einfallen lassen. Jeder Inhaber einer „Jahn sein“–Dauerkarte erhält rechtzeitig bis zum Start der Folgesaison 2021/22 kostenlos ein solches Sondertrikot zugeschickt. Dabei handelt es sich um eine absolute Rarität, denn das Trikot wird in dieser Form nirgends käuflich zu erwerben sein. „Es ist uns ein großes Anliegen, die Solidarität der Jahnfans angemessen zu würdigen. Mit dem Sondertrikot erhalten sie nun ein limitiertes Trikot, das ein Zeichen für ihre außergewöhnliche Treue zum SSV Jahn ist“, sagt Cornelius Knappe, Leiter Vermarktung Privatkunden des SSV Jahn. Aufgrund der Produktionszeit wird das Trikot Mitte Juli 2021 ausgehändigt.

„Mit dem Kauf ihrer ‚Jahn sein‘–Dauerkarte für die Saison 2020/21 haben die Jahnfans einen Beitrag zur Stabilität des SSV Jahn in äußerst unwägbaren Zeiten geleistet“, sagt Christian Keller. „Für diese solidarische Unterstützung sind wir äußerst dankbar. Die Jahnfans haben gezeigt, was es heißt, für den SSV Jahn einzustehen und haben unsere Jahresmottos ‚Jahn sein‘und ‚Zusammen Haltung zeigen‘mit Leben gefüllt.„