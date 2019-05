SSV Jahn: Sommerfahrplan steht – Testspiele gegen Hoffenheim und Mainz

Knapp eine Woche nach dem Ende der Zweitligasaison 2018/2019 hat der SSV Jahn Regensburg den Fahrplan für die Sommervorbereitung bekannt gegeben. Die Jahn-Elf steigt am 23. Juni wieder ins Training ein. Testspiele gibt es unter anderem gegen die beiden Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim und den FSV Mainz 05.

Hier die Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg:

Am 23. Juni wird die Jahnelf die Arbeit auf dem Trainingsplatz wieder aufnehmen. Zuvor absolvieren die Spieler bereits auf sie zugeschnittene Trainingspläne sowie die individuelle Leistungsdiagnostik (inklusive dem obligatorischen Laktattest). Bis zum Auftakt in der 2. Bundesliga am Wochenende vom 26.-28. Juli (Spielplan und zeitgenaue Terminierung ausstehend) sind sieben Testspiele geplant.

Die Testspieltermine im Überblick:

Datum Uhrzeit Gegner Ort Freitag, 28.6. 18:30 Uhr TSV Wackersdorf Wackersdorf Samstag, 29.06. 11 Uhr ASV Neumarkt Neumarkt Samstag, 06.07. 15 Uhr SV Schalding-Heining Plattling 12. & 13.07. Teilnahme an Turnier mit zwei Testspielen (in Planung) Mittwoch, 17.07. 15:30 Uhr TSG Hoffenheim Zuzenhausen Sonntag, 21.07. 16 Uhr FSV Mainz 05 Heimstetten

Der ASV Neumarkt ist genau wie der SV Schalding-Heining Kooperationspartner des Jahn Nachwuchsleistungszentrums Jahnschmiede. Der Ticketingerlös aus der Partie in Wackersdorf kommt zu 50 Prozent der Jugendförderung des TV Wackersdorf und zu 50 Prozent der „Schwandorfer Tafel“ zugute. Der Erlös aus dem Kartenverkauf für das Spiel in Plattling wird der Organisation „Sportler helfen Sportlern“ zufließen.

Auch in diesem Jahr absolviert der SSV Jahn sein Trainingslager beim Klassik Partner The Monarch Hotel Bad Gögging. Dort nutzt die Mannschaft vom 29.06.-06.07. die exzellenten Bedingungen vor Ort.