SSV Jahn: Saison startet am 16. Mai gegen Kiel

Am 16. Mai startet der SSV Jahn Regensburg mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel in die restlichen neun Spieltage. Das Spiel wird als Geisterspiel ausgetragen.

Nach den gestrigen Entscheidungen von Bund und Ländern sowie der Deutschen Fußball Liga wird die Saison in der 2. Bundesliga am 16. Mai wieder aufgenommen. Heute hat dann die Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs über den Spielplan entschieden. Die Saison in der 2. Liga wird mit dem 26. Spieltag fortgesetzt.

Für den SSV Jahn Regensburg bedeutet das ein Geister-Heimspiel gegen Holstein Kiel. Ende Juni soll die Saison 2019/2020.

Die restlichen Spiele des SSV Jahn Regensburg:

16. Mai (13:00 Uhr) SSV Jahn – Holstein Kiel 22.05. – 24. 05. SV Sandhausen – SSV Jahn 26.05. – 28.05. SSV Jahn – 1. FC Nürnberg 29.05. – 01.06. VfL Osnabrück – SSV Jahn 05.06. – 08.06. SSV Jahn – SV Darmstadt 98 12.06. – 14.06. 1. FC Heidenheim – SSV Jahn 16.06. – 18.06. SSV Jahn – Karlsruher SC 21.06. FC St. Pauli – SSV Jahn 28.06. SSV Jahn – FC Erzgebirge Aue