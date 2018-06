Noch vor dem freien Verkaufsstart wurden an Bestandskunden und Mitglieder des SSV Jahn Regensburg bereits 3 300 Dauerkarten verkauft. Gestern, am ersten freien Verkaufstag, gingen dann etwa 400 über den Tisch – macht also 3 700. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison wurden bis Saisonende 4 200 Karten an den Mann gebracht. Am Freitag wird der Spielplan der 2. Bundesliga veröffentlicht.