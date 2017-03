8.742 – bei dieser Zahl steht der derzeitige Zuschauerrekord des SSV Jahn für ein Heimspiel in der 3. Liga. Aufgestellt wurde er tatsächlich noch im altehrwürdigen Jahnstadion in der Saison 2014/15 gegen die SG Dynamo Dresden. Während diese Zahl in der vergangenen Spielzeit mehrfach übertroffen wurde, geriet sie in der aktuellen Saison bis dato lediglich ins Wanken. Beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück soll sich das nun ändern, deshalb ruft der SSV Jahn gemeinsam mit der aktiven Fanszene das Motto: „Volle Hütte – auf geht’s zum Jahn Drittligarekord“ aus.

Die Vorzeichen stehen jedenfalls gut: Die Partie bietet einen großen sportlichen Reiz - beide Teams stehen in der Spitzengruppe der 3. Liga – und auch eine prickelnde Kulisse ist garantiert, denn aus Osnabrück haben sich 1.200 Gästefans angekündigt. Cornelius Knappe, als Leiter Vermarktung Privatkunden verantwortlich für das Ticketing des SSV Jahn, ist nicht nur deshalb überzeugt davon, dass der Rekordversuch gelingen kann: „Die Jahnfans werden voll dagegenhalten! Das Interesse am Spiel ist schon jetzt groß, wir haben inklusive Dauerkarten und Gästeblock bereits über 5.000 Karten abgesetzt.“ Wer sich seinen favorisierten Platz sichern möchte, sollte also schnell sein. Knappe empfiehlt auch deshalb den Kartenvorverkauf zu nutzen: „Wer sich seine Tageskarte frühzeitig sichert, spart Zeit und Geld. Das umso mehr beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück.“