SSV Jahn Regensburg verpflichtet Florian Heister

Florian Heister (22) unterschreibt für die kommenden drei Spielzeiten beim SSV Jahn Regensburg. Der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler war zuletzt für den TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest aktiv, wo sein Vertrag zum Saisonende auslief.

Mit Florian Heister verpflichtet der SSV Jahn einen Spieler, der sowohl beide offensiven als auch defensiven Außenbahnen bekleiden kann: „Florian besitzt sehr viel Geschwindigkeit, hat eine hohe Positionsflexibilität und ist weitgehend beidfüßig. Sein Spiel ist zudem durch ständige Aktivität geprägt. All das passt sehr gut zu unserer Spielausrichtung. Für Florian geht es jetzt darum, auf allen Ebenen zügig zu lernen, damit er seine Qualitäten auch auf Zweitliganiveau einbringen kann.“, beschreibt Jahn Geschäftsführer Profifußball Christian Keller den Neuzugang.

Florian Heister wurde in Neuss (Nordrhein-Westfalen) geboren und durchlief unter anderem die Nachwuchsarbeit von Borussia Mönchengladbach. Ab der Saison 2014/2015 schnürte der heute 22-Jährige seine Fußballschuhe für den FC Viktoria Köln (Regionalliga West). Zur Saison 2017/18 wechselte Heister zum TSV Steinbach Haiger, bei dem er sich zum Stammspieler entwickelte und durch konstant gute Leistungen auf sich aufmerksam machte (59 Partien).

„Ich freue mich auf die neue sportliche Herausforderung in der 2. Bundesliga“, erklärt Heister nach seinem Wechsel zum SSV Jahn Regensburg. „Mir gefällt vor allem die klare Philosophie des Jahn, die mir die Verantwortlichen in unseren Gesprächen aufgezeigt haben. Für mich steht jetzt im Vordergrund, schnell Fuß zu fassen und dabei mitzuhelfen, den positiven Weg, den der Jahn in den vergangenen Jahren gegangen ist, fortzusetzen.“ Heister unterschreibt beim SSV Jahn bis 30.06.2022.