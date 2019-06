SSV Jahn Regensburg testet bei Partnervereinen

Der SSV Jahn Regensburg bestreitet während seiner Vorbereitung auf die kommende Zweiliga-Saison zwei weitere Testspiele am 12. und 13. Juli. Die Gegner sind die Drittligisten Carl Zeiss Jena und SpVgg Unterhaching.

Die Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg:

Der SSV Jahn Regensburg startete am vergangenen Sonntag in die Vorbereitung auf die Saison 2019/20. Mit den Drittligisten Carl Zeiss Jena und SpVgg Unterhaching stehen nun auch die beiden Testgegner für das Wochenende am 12. und 13. Juli fest. Am Freitag, den 12. Juli, trifft der SSV Jahn auf dem Sportgelände des TSV Pleystein (Waldthurner Str. 4, 92714 Pleystein), einem Partner der Jahn Fußballschule, auf den FC Carl Zeiss Jena. Anstoß der Partie ist um 17 Uhr. Bereits am nächsten Tag wartet mit der SpVgg Unterhaching ein weiterer Gegner. Anstoß ist dann wiederum um 15 Uhr. Die Partie wird auf dem Gelände des FC Ergolding (Am Sportpark 1, 84030 Ergol-ding), einem Partner der Jahnschmiede, dem Nachwuchsleistungszentrums des SSV Jahn Regensburg, ausgetragen.