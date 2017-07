Die Josef Rädlinger GmbH & Co. Holding KG (nachstehend als Rädlinger bezeichnet) aus Cham engagiert sich künftig als Premium Partner beim SSV Jahn Regensburg. Das ostbayerische Familienunternehmen übernimmt den Sponsoringvertrag der Bauteam Tretzel Gmbh und strebt eine langfristige Zusammenarbeit mit dem SSV Jahn an.

Aufmerksame Beobachter stellten es erstmals rund um den Termin zum offiziellen Mannschaftsfoto der Jahn Profis für die Saison 2017/18 fest: Der SSV Jahn Regensburg hat mit Rädlinger einen neuen Premium Partner gewonnen. „Wir waren bereits seit einiger Zeit aus unterschiedlichen Anlässen in sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen von Rädlinger“, erklärt Dr. Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn. In diesem Kontext wurde Rädlinger auch über die Möglichkeit informiert, das Sponsoringpaket der Bauteam Tretzel GmbH zu übernehmen. Diese Gelegenheit ergriff Rädlinger nun. „Wir freuen uns sehr darüber, mit der Rädlinger Firmengruppe ein familiengeführtes, ostbayerisches Traditionsunternehmen in unserem Sponsorennetzwerk begrüßen zu dürfen. Die Marke Rädlinger passt sehr gut zum SSV Jahn und umgekehrt“, sagt Keller.

Die Kooperation zwischen dem SSV Jahn und Rädlinger gilt zunächst für die laufende Saison 2017/18. Beide Parteien streben zugleich eine langfristige Fortsetzung an. „Wir beobachten die bodenständige Ausrichtung und den ambitionierten Weg des SSV Jahn schon eine geraume Zeit mit hoher Aufmerksamkeit. Zudem gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Berührungspunkte mit dem SSV Jahn, die wir als sehr positiv empfunden haben“, erklärt Josef Rädlinger, Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens. „Diese Erfahrungen gepaart mit der Überzeugung, dass ein Engagement beim Jahn für die Markenwahrnehmung und das Mitarbeitermanagement unseres Unternehmens eine bedeutsame Rolle spielen kann, haben uns dazu veranlasst, die Partnerschaft mit dem Jahn einzugehen.“

Als Premium Partner sichert sich Rädlinger umfangreiche Rechte. Genau wie Hauptsponsor Netto Marken-Discount und alle weiteren Premium Partner erscheint das Unternehmen auf allen Interview- und Sponsoren-Boards sowie auf vielen Publikationen des SSV Jahn mit seinem Logo. Zudem wirbt Rädlinger bei Heimspielen mit umfangreichen Präsenzen auf der LED-Wall und den LED-Videobanden in der Continental Arena. Hinzu kommt das Nutzungsrecht einer Loge im VIP-Club des Stadions. Gemeinsame Aktivierungsaktionen runden das Partnerschaftspaket ab.

Pressemitteilung/MF