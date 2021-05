SSV Jahn Regensburg: Nullnummer in Bochum

Der SSV Jahn Regensburg hat heute Nachmittag gegen den Erstplatzierten VfL Bochum mit 5:1 verloren. Damit bleibt die Jahnelf auf dem vierzehnten Tabellenrang der zweiten Fußballbundesliga.

Die Regensburger starteten gut ins Spiel gegen den Tabellenführer. In der 25. Minute erster Freistoß für die Gastgeber: Zulj schoss aus sehr zentraler Position, aber Meyer konnte den Ball gut abwehren. Auf der anderen Seite schaffte es Albers es nach Vorarbeit von Schneider und Beste per Kopfball an Bochums Hintermann vorbei. Die Regensburger übernahmen die Führung (27.). Doch die Antwort der Tabellenführer kam sofort. Robert Tesche netzte aus 22 Metern ein zum 1:1 – Meyer blieb dabei chancenlos. Das nächste Tor erzielte wieder ein Regensburger – diesmal nur leider auf der falschen Seite. Jan-Niklas Beste lenkte eine Flanke vom VfL ins eigene Tor (38.). Zur Halbzeit führte Bochum daheim mit 2:1.

In der 59. Minute sah Benedikt Saller nach Videobeweis rot nach einem groben Foul an Holtmann. Der nutzte die Überzahl Situation prompt aus und erhöhte drei Minuten später auf 3:1 für Bochum. Robert Zulj stellte kurz danach noch auf 4:1 um. Mit einem Foulelfmeter in der 92. Minute setzte Silvere Ganvoula den Schlusspunkt zum 5:1.

Nach ihrer 1:0-Führung verlor die Jahnelf letztendlich mit 5:1 gegen den VfL Bochum. Im nächsten Spiel am 13. Mai trifft der SSV Jahn Regensburg auswärts auf Holstein Kiel.