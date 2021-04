SSV Jahn Regensburg: Motiv für die „Jahn Halbe“ gesucht

Nun sind auch die Jahnfans gefragt, denn sie sollen ihrer neuen Jahn Halben das passende Design verpassen. Angelehnt an das Jahn Jahresmotto „Zusammen Haltung zeigen“ wird nun das Motto ausgerufen: „Zusammen kreativ werden.“ Bis zum 23. April 2021, dem Tag des Bieres in Deutschland, können Fans Vorschläge für ihren „Jahn Lieblingsort“ abgeben. Dies ist über die Social-Media-Kanäle des SSV Jahn und Bischofshof, per Mail an lieblingsort(at)ssv-jahn.de oder per Postkarte (an Brauerei Bischofshof GmbH & Co. KG Marketing, Heitzerstraße 2, 93049 Regensburg) mit dem Betreff „Bischofshof Jahn Halbe“ möglich. Danach wählen die Braumeister von Bischofshof zusammen mit dem SSV Jahn aus den eingereichten Vorschlägen den „Jahn Lieblingsort“ aus, der in Zukunft die Jahn Halbe zieren wird. Die Teilnahme lohnt sich für die Jahnfans gleich doppelt: Unter allen Teilnehmern, die Vorschläge einsenden, verlost Jahn Bierpartner Bischofshof 10 x 2 Kisten der neuen Jahn Halbe.