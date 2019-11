SSV Jahn Regensburg: Jahrbuch 2019

Der SSV Jahn Regensburg bringt auch in diesem Jahr wieder ein Jahrbuch heraus.

Die Pressemitteilung des Vereins:

Pünktlich zur Weihnachtszeit erscheint auch im Jahr 2019 ein Jahn Jahrbuch – das mittlerweile Vierte seiner Art. Auf 128 Seiten liefert die Publikation die wichtigsten und emotionalsten Eindrücke eines erneut historischen Jahn Jahrs. Ab Freitag ist es im Jahn Fan- und Onlineshop (www.ssv-jahnshop.de) sowie im gut sortierten Buchhandel in der Region zu finden.

„Gemeinsam etablieren“ – dieses Jahresmotto hat der SSV Jahn für 2019 ausgegeben. Ein Motto, das aber auch über das laufende Kalenderjahr hinaus gilt, denn wie Geschäftsführer Profifußball Christian Keller in einem ausführlichen Interview für das Buch erwähnt, ist der SSV Jahn auch aktuell natürlich „noch ein gutes Stück davon entfernt“ in der 2. Bundesliga etabliert zu sein. Das Jahn Jahrbuch zeigt deshalb nicht nur wesentliche Meilensteine auf, die im Laufe des Jahres 2019 auf und abseits des Platzes erreicht wurden und die dazu beigetragen haben, dass der SSV seinem Ziel ein großes Stück nähergekommen ist, es benennt auch wesentliche Entwicklungsfelder für 2020 und darüber hinaus.

128 Seiten voller Jahn Emotionen

Im Mittelpunkt steht die abgelaufene Spielzeit der Jahnelf, die den Fußballfans erneut viele Highlights bot. Alle Spiele, darunter unter anderem auch die denkwürdigen Siege gegen den Hamburger SV (5:0 und 2:1) und den 1. FC Köln (5:3), werden in einem emotionalen Bildband gewürdigt. Außerdem blickt das Jahrbuch mit Statistiken und Interviews ausführlich zurück. Schließlich war 2018/19 die bis dato beste Saison der Jahn Historie, denn der SSV überbot seinen Punkterekord aus dem Vorjahr nochmals um einen Zähler. In seinem Kommentar betont Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg e.V., dass „die gelebte Jahn Familie, dieser Zusammenhalt, dieses gegenseitige Vertrauen“ einen wesentlichen Beitrag zu den Erfolgen des SSV Jahn in der jüngeren Vergangenheit geleistet habe und auch für die Zukunft „ein Wettbewerbsvorteil sein kann.“

Wichtige Inhalte des Jahn Jahrbuchs 2019:

Saisonrückblick 2018/19 (u.a. mit einem Bildband zu allen 35 Pflichtspielen)

Zwischenfazit zur Saison 2019/20 (u.a. mit einem Interview mit Chef-Trainer Mersad Selimbegovic)

Ausblick auf 2020 (u.a. mit einer Vorstellung aller Teams des Jahn NLZ Jahnschmiede)

Jahn HisTORie: 130 Jahre SSV Jahn Regensburg

Ab jetzt für 20 Euro im Handel

Ab sofort kann sich jeder Jahnfan sein persönliches Jahn Jahrbuch 2019 sichern. Für 20 Euro ist es ab dem morgigen Freitag (10 Uhr) unter anderem im Jahn Fanshop in der Continental Arena sowie im Jahn Onlineshop (www.ssv-jahnshop.de) zu finden.