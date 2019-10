SSV Jahn Regensburg feiert 130-jähirges Jubiläum

Im laufenden Monat begeht der SSV Jahn sein 130-jähriges Bestehen feierlich. Gerade zur Monatsmitte wird das Jubiläum eine große Rolle spielen. Im Zentrum steht das Heimspiel gegen den SV Sandhausen am 19. Oktober (Anstoß 13 Uhr).

An diesem Wochenende, genauer gesagt am 5. Oktober, jährt sich das Bestehen des SSV Jahn Regensburg zum 130. Mal. Vor diesem Hintergrund stellt der SSV Jahn den Monat Oktober ins Zeichen seines Jubiläums. Die wichtigsten Anlässe im Überblick:

Veranstaltung Datum / Uhrzeit Ort Historischer Abend Dienstag, 15.10., 19 Uhr Jahnwirt Heimspiel Sandhausen Samstag, 19.10., 19 Uhr Continental Arena Mitgliederversammlung 2019 Dienstag, 29.10., 19 Uhr marinaforum

Eigene Ausstellung zur Gründung und Entwicklung des SSV Jahn

Den Auftakt in die Jubiläums-Feierlichkeiten bildet der „historische Abend“, der zu Beginn der Heimspielwoche im neugestalteten Nebenraum des Jahnwirts am Kaulbachweg stattfinden wird. Unter Federführung von Jahn Archivar PD Dr. Wolfgang Otto werden dann unter anderem Einblicke in die komplexe Gründungs- und Entwicklungsgeschichte des SSV Jahn in den ersten Jahrzehnten nach der Vereinsgründung gewährt. Wie von vergangenen Veranstaltungen dieses Formats gewohnt kommen im Zuge des historischen Abends auch verschiedene Protagonisten und Zeitzeugen aus den vergangenen Jahrzehnten zu Wort und berichten „aus erster Hand“.

Die Besucher des historischen Abends werden übrigens auch erstmals die Sonderausstellung zu Gesicht bekommen, die eigens zum 130-jährigen Jubiläum gestaltet wurde. Diese Ausstellung wird im weiteren Verlauf des Monats, unter anderem auch bei der Jahn Mitgliederversammlung, regelmäßig dort zu sehen sein, wo der Jahn präsent wird.

Jubiläums-Trikot und weitere Aktionen beim Sandhausen-Heimspiel

Weitere spezielle Aktionen warten beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen, bei dem das Jubiläum an verschiedensten Stellen sicht- und erlebbar wird. Am prominentesten über eine eigens gestaltete Sondervariante des Jahn Heimtrikots, in der die Jahnelf bei der Partie auflaufen wird. Um die Umsetzung dieser besonderen Idee zu ermöglichen, machten Jahn Haupt- und Trikotsponsor Netto Marken-Discount sowie Premium und Ärmel-Partner Dallmeier electronic ihre vertraglich zugesicherten Präsenzen auf der Jahn Spielkleidung frei. Die Vorstellung des Trikots findet zur Wochenmitte vor dem Heimspiel statt. Anschließend haben die Jahnfans auch die Möglichkeit sich ihr Exemplar aus dem limitierten Trikotsatz zu sichern.

PM: SSV Jahn