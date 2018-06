SSV Jahn Regensburg: Dauerkartenverkauf für Mitglieder startet Dienstag

Nach der exklusiven Verkaufsphase für alle bestehenden Dauerkarteninhaber startet nun am Dienstag die exklusive Dauerkartenverkaufsphase für alle Mitglieder des SSV Jahn Regensburg (vom 12. bis einschließlich 17. Juni).

Die Vorfreude auf die Saison 2018/19 steigt! Knapp zwei Wochen vor dem ersten Mannschaftstraining geht der Dauerkartenverkauf in seine zweite Phase. Ab dem morgigen Dienstag und bis zum kommenden Sonntag können sich alle Jahn Mitglieder ihre Dauerkarte für die mit Spannung erwartete Spielzeit sichern.

Folgende Konditionen gelten dafür:

Pro Mitglied können zwei Dauerkarten erworben werden

Die Verkaufsstellen sind der Jahn Fanshop sowie der Jahn Onlineshop (aufgrund der entfallenden Wartezeiten im Vergleich zum stationären Verkauf empfohlen)

Vollmachten werden angenommen

Nur für Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft bis einschließlich 7. Juni abgeschlossen haben

Natürlich gelten auch hier alle bekannten Vorteile für Dauerkartenbesitzer:

Ersparnis von mehr als drei Spielen im Vergleich zum Kauf von Tageskarten

Vorkaufsrecht für Sonderspiele (z.B. DFB-Pokal) in der Continental Arena

RVV-Ticket inkludiert (kostenlose An- und Abreise am Spieltag)

Dauerkarte an Familienangehörige und Bekannte übertragbar

Freier Eintritt bei den Heimspielen der U19 und U21

Nach der Verlängerungsphase für die Dauerkarteninhaber der Saison 2017/18 sind noch in allen angebotenen Stadionblöcken und Kategorien Karten verfügbar. Die Mitglieder können sich nun also sowohl auf der Hans Jakob Tribüne (Stehplatzbereich im Süden), als auch auf der Netto-Tribüne (W1-W4) und im Block O2 (inklusive Familienblock) Dauerkarten sichern. In W3 (zentraler Block auf der Netto-Tribüne) sind dabei nur noch wenige Restkarten verfügbar und auch im Stimmungsblock „S2“ ist die Nachfrage besonders hoch. Interessenten für Dauerkarten im Ostbayern Business Club können sich direkt an die zuständigen Mitarbeiter wenden. Alle Informationen und Kontaktdaten finden Sie hier.

Übrigens: Auch Jahnfans, die ihre Mitgliedschaft im Zuge oder nach der Mitglieder-Verkaufsphase abschließen, profitieren 2018/19 natürlich von zahlreichen Vorteilen. Unter anderem:

Exklusives Vorkaufsrecht bei Sonderspielen (z.B. DFB-Pokal)

10% Rabatt auf alle Fanartikel im Fan- & Onlineshop (ausgenommen Aktionsware & reduzierte Artikel)

Freier Zugang zur aktuellen Ausgabe der Jahnzeit bereits vor dem Heimspiel über den Mitglieder-Login

Teilnahme an der Jahn Mitgliederversammlung ab vollendetem 16. Lebensjahr, inklusive Stimm- & Mitspracherecht für alle volljährigen Mitglieder

Persönlicher Mitgliedsausweis

100% des Mitgliedsbeitrages fließen nach wie vor in die Jahnschmiede – das vom DFB anerkannte Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn.

Alle Informationen zur Mitgliedschaft sind jederzeit unter www.ssv-jahn.de/mitgliedschaft abrufbar.

PM/MF