SSV Jahn Regensburg: Besonderes Erinnerungsstück für Fans

In den vergangenen Jahren hat der SSV Jahn Regensburg viele Erfolge im heimischen Jahnstadion Regensburg feiern dürfen. Auch wenn sich viel verändert hat, eine Konstante gab es dabei: den Rasen. Zumindest zum Teil, denn vollständig ausgetauscht wurde der Rasen seit 2015, dem Eröffnungsjahr des Stadions, nicht. Das wird aber nach dem kommenden Heimspiel gegen den HSV passieren. Und Jahnfans können sich ein Stück des Original-Rasens sichern.

Die Mitteilung des SSV Jahn Regensburg

Die Fans des SSV Jahn Regensburg haben die Möglichkeit, sich ihr ganz persönliches Stück vom Jahnstadion Regensburg zu sichern. Ab diesem Donnerstag (22.04.) können über den Jahn Onlineshop Stücke des Original-Rasens erworben werden, auf dem die Jahnelf in den vergangenen Jahren große Erfolge gefeiert hat und der seit 2015 im Jahnstadion Regensburg liegt.

Die Aufstiegsspiele gegen den VfL Wolfsburg II und den TSV 1860 München, die Aufholjagden gegen den FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf oder die Pokalpartien dieser Saison gegen den 1. FC Köln und den SV Werder Bremen. Das Jahnstadion Regensburg hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Highlights gesehen. Mit dem Durchmarsch aus der Regionalliga Bayern in die 2. Bundesliga sowie dem bislang dreimaligen Klassenerhalt in Serie hat die Jahnelf in der jüngsten Vergangenheit große Erfolge gefeiert. All das passierte auf dem gleichen Rasen. Nachdem dieser jahrelang in sattem Grün erstrahlt ist, wurde er im vergangenen Jahr erstmalig abgefräst und neu angesät, aber nie komplett ausgetauscht. Dies wird nun in der Woche nach dem Heimspiel gegen den Hamburger SV am kommenden Sonntag geschehen. Dann wird das Jahnstadion Regensburg ein neues Grün erhalten.

Vom alten Rasen können sich die Jahnfans jetzt ihren ganz persönlichen Teil sichern. Ein besonderes Erinnerungsstück für zu Hause – egal ob für den Garten, die Terrasse oder den Balkon. Für 10 Euro kann ab diesem Donnerstag, den 22. April 2021, bis einschließlich Donnerstag, den 29. April 2021, im Jahn Onlineshop ein 10×15 Zentimeter großes Stück des Originalrasens erworben werden. Dieses wird anschließend zusammen mit einem Echtheitszertifikat und einer Pflegeanleitung auf postalischem Wege nach Hause geliefert. Schnell sein lohnt sich, denn die Verfügbarkeit ist limitiert und der Kauf nur bis einschließlich 29. April möglich. Zudem kommen die Einnahmen vollständig der Jahnschmiede, dem Leistungszentrum des SSV Jahn, zu Gute. Ein besonderer Fokus wird auf den Anstoßpunkt sowie die beiden Elfmeterpunkte gelegt. Diese werden im Zeitraum der Verkaufsphase auf der Jahn Auktionsplattform versteigert.

„Nach rund sechs Jahren wird es Zeit, den Rasen im Jahnstadion Regensburg erstmals komplett auszutauschen. Mit dem bisherigen Rasen verbinden alle, die den SSV Jahn im Herzen tragen, großartige Momente. Deshalb freut es uns sehr, dass wir den Jahnfans die Möglichkeit bieten können, sich ihr persönliches Andenken an diese Erfolge zu sichern“, sagt Alexander Hahn, Leiter Organisation und Infrastruktur des SSV Jahn.

Pressemitteilung SSV Jahn Regensburg

Unser aktuelles Jahnstudio