SSV Jahn Regensburg: Andreas Albers kommt

Andreas Albers (29) wechselt zum SSV Jahn Regensburg und unterschreibt einen Vertrag bis 30.06.2021. Der Mittelstürmer war zuletzt für den dänischen Zweitligisten Viborg FF aktiv.



Mit Andreas Albers verpflichtet der SSV Jahn einen Neuzugang für das Sturmzentrum. „Mit Andreas Albers gewinnen wir einen klassischen Stoßstürmer hinzu. Das Spiel von Andreas zeichnet sich besonders durch Mentalität, fleißiges Arbeiten gegen den Ball und eine gute Präsenz in der Box aus. Er muss nun so schnell wie möglich die Spielintensität der 2. Bundesliga annehmen, um seine Qualitäten in unser Spiel einbringen zu können.“, so Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn, über den Neuzugang aus Dänemark.

Andreas Albers wurde im dänischen Skive geboren und begann seine Profikarriere bei seinem Heimatverein Skive IK in der zweiten Liga. Nachdem er zwischenzeitlich für Vejle BK auflief, wechselte er zu Silkeborg IF, wo er in der Saison 15/16 den Aufstieg in die erste dänische Liga feiern konnte. In der darauffolgenden Saison bestritt der 1,93 Meter große Mittelstürmer in der höchsten Spielklasse Dänemarks 25 Spiele (fünf Tore, eine Vorlage). Im Sommer 2017 wechselte Albers zu Viborg FF, wo er bis zum Ende der Saison 18/19 stürmte.

Der Rechtsfuß bringt die Erfahrung aus insgesamt 255 Spielen in der zweiten dänischen Liga (87 Tore, 13 Vorlagen) mit. Mit dem Wechsel zum SSV Jahn zieht es Andreas Albers nun erstmals ins Ausland: „Ich freue mich sehr darauf, die Intensität in der 2. Bundesliga zu spüren. Es wird eine große Herausforderung, aber ich kann es kaum erwarten sie anzunehmen und vor den Jahnfans in der Continental Arena zu spielen.“

© SSV Jahn / Koch

Pressemitteilung SSV Jahn Regensburg