SSV Jahn Regensburg: André Dej wechselt zu Viktoria Köln

Der SSV Jahn und Viktoria Köln verständigen sich auf einen Transfer von André Dej. Der 27-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer 2018 zum Jahn gewechselt und besaß ursprünglich einen Vertrag bis 30.06.2020.

André Dej wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Viktoria Köln. Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn, zum Transfer:„André genießt meinen vollen Respekt. Seine Zeit in Regensburg haben sich sportlich zwar alle Beteiligten anders vorgestellt, trotzdem hat sich André zu jeder Zeit positiv in unsere Mannschaft eingebracht und sich immer vollkommen korrekt verhalten. Der Wechsel in seine Heimat Köln ist nun sicher der richtige Schritt für ihn, um auch sportlich wieder Fuß zu fassen. Ich drücke André die Daumen für eine für ihn erfolgreiche Zeit bei der Viktoria.“

Nach 117 Einsätzen (20 Tore und 16 Vorlagen) für die Sportfreunde Lotte war André Dej zur vergangenen Spielzeit zum SSV Jahn Regensburg gewechselt. Nachdem der gebürtige Kölner in der abgelaufenen Saison jedoch lediglich für die zweite Mannschaft zu Pflichtspieleinsätzen kam, sucht er nun eine neue Herausforderung in seiner Heimatstadt: „Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die Zeit in Regensburg bedanken. Sportlich war die Saison für mich natürlich nicht zufriedenstellend, dennoch nehme ich einiges für meinen weiteren Weg mit. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in meiner Geburtsstadt Köln.“

Dej war bereits vor seiner Zeit in Lotte für Viktoria Köln aktiv. Zu den Transfermodalitäten wurde zwischen allen beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.