SSV Jahn Regensburg: 3.042 Zuschauer zum Nürnberg-Heimspiel zugelassen

Gute Nachrichten für Fußballfans in Ostbayern: Am kommenden Freitag (18.9.) startet der SSV Jahn Regensburg mit einem absoluten Spitzenspiel in die neue Zweitligasaison. Gegen den 1. FC Nürnberg werden sogar über 3000 Zuschauer das Spiel im Stadion verfolgen dürfen. Wie der SSV Jahn Regensburg mitteilt, steht nach der gestrigen Entscheidung der Politik fest, dass im Jahnstadion Regensburg wieder Zuschauer begrüßt werden dürfen – das Stadion darf zu 20 Prozent ausgelastet sein. Konkret bedeutet das also, 3042 Fans werden das Spiel im Stadion verfolgen dürfen. Die Karten sollen dabei an alle Fans gehen, die bis heute (16.9.) eine Dauerkarte erworben hatten.

Der SSV Jahn Regensburg hatte erst in der vergangenen Woche den Dauerkartenverkauf für die kommende Saison gestartet. Dabei bietet der Verein zwei unterschiedliche Modelle für die Dauerkarte an.

MF

Die Mitteilung des SSV Jahn Regensburg

Am gestrigen Dienstag haben sich Bund und Länder auf eine teilweise Wiederzulassung von Zuschauern in Stadien geeinigt. Die Grenze liegt oberhalb einer Zahl von 1.000 Zuschauern bei 20 Prozent der jeweiligen Stadion-Kapazität. Die Entscheidung gilt zunächst für einen sechswöchigen Probebetrieb bis Ende Oktober.

Für das Jahnstadion Regensburg ergibt sich aus den politischen Entscheidungen unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorgaben eine Zulassung von 3.042 Zuschauern zum ersten Heimspiel der Saison. Dabei wird das bereits Anfang August eingereichte Schutz- und Hygienekonzept des SSV Jahn Anwendung finden, nach welchem maximal sogar bis zu 5.096 Zuschauer hätten zugelassen werden können.

Am vergangenen Donnerstag startete der SSV Jahn mit dem Dauerkartenverkauf für die Saison 2020/21. Grundsätzlich wurden für die Dauer des zuschauerbeschränkten „Sonderspielbetriebs“ ausnahmslos Dauerkarten angeboten. Auf das reduzierte Dauerkartenkontingent des Sonderspielbetriebs konnten zunächst ausschließlich Bestandsdauerkarteninhaber zugreifen, um deren Treue und Loyalität zu honorieren. Der SSV Jahn bietet dabei für die Bestandsdauerkarteninhaber bzw. Jahnfans zwei unterschiedliche Modelle für die Dauerkarte in 2020/21 an.

Infolge der politischen Entscheidungen am gestrigen Dienstag und der damit zusammenhängenden Kapazitätsbeschränkungen hat der SSV Jahn den aktuellen Dauerkarten-Verkauf vorübergehend unterbrochen. Alle Dauerkartenbesitzer, die sich bis jetzt eine Dauerkarte gesichert haben, werden das erste Heimspiel der Saison 2020/21 verfolgen können. Dauerkarteninhaber, die ihre Karte über den Jahn Onlineshop erworben haben, erhalten bis Freitag eine digitale Zutrittsberechtigung (Mobile Ticket & print@home-Ticket).

Aufgrund der kurzfristigen Entscheidung sowie der damit verbundenen Vorgaben ist es nicht möglich, Zuschauer auf der Hans Jakob Tribüne (S1-S3) und in Block N1 zuzulassen. Alle Personen, welche für die Blöcke S1, S2, S3 und N1 eine Dauerkarte erworben haben, erhalten bis Freitag einen alternativen Sitzplatz in einem anderen Stadionbereich per Mobile Ticket & print@home-Ticket.

Weitere Informationen zu den Besonderheiten am Spieltag (z.B. Zutritt, Hygienevorgaben, Verpflegung) erhalten alle Dauerkarteninhaber bis Freitag per E-Mail.

Der Jahn Fanshop hat aufgrund der Vorbereitungen zum Heimspiel am Freitag geschlossen und öffnet erst ab 16.30 Uhr. Aufgrund der kurzfristigen Unterbrechung des Dauerkarten-Verkaufs bietet der SSV Jahn zudem allen Dauerkarteninhabern aus der Saison 2019/20, die sich bisher noch keine Dauerkarten gesichert haben, noch eine zusätzliche exklusive Verkaufsphase: Von Dienstag, den 22.09 (10 Uhr), bis Mittwoch, den 23.09. (23.59 Uhr), wird es erneut die Möglichkeit für Bestandskunden geben, Dauerkarten für die Saison 2020/21 zu erwerben.

Mitteilung SSV Jahn Regensburg

Videos zum Thema SSV Jahn Regensburg